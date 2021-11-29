«Невероятное удовольствие»: Лорак в шелковой блузке и брюках-дудочках встретилась с Галич

Певица продемонстрировала монохромный образ в студии с блогером. Они пообщались по душам.

Ани Лорак является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что много сил отдает работе. У певицы регулярно бывают концерты. Этой осенью она даже выступала в Дубае.

Многие поклонники восхищаются тем, как артистка выглядит в 43 года. Более того, ей нравится выглядеть женственно, поэтому звезда носит женственные образы. У нее в гардеробе есть как песочное пальто, так и костюмы.

больше по теме Ани Лорак в песочном пальто с сумкой Bottega Veneta за 220 тысяч рублей отметилась на прогулке Певица похвасталась своим осенним образом.

На этот раз Лорак приехала в студию одной из передач. Она увиделась с блогером Идой Галич. Для такого случая певица решила облачиться в монохромный образ с брюками-дудочками, которые подчеркнули ее стройные ноги.

Она также была в шелковой блузке и туфельках-лодочках. А вот Галич предстала в платье-жакете цвета фуксии и туфельках на шпильках. Они вместе позировали в студии.

«Совсем недавно состоялась интересная беседа с удивительно красивой внутри и снаружи девушкой Идой Галич. Получила невероятное удовольствие от общения. Совсем скоро в эфире «Муз-ТВ», следите за обновлениями», — написала звезда.

Поклонники осыпали Лорак комплиментами. Многие восхитились тем, как одета певица. Ее элегантный наряд подчеркнул ее достоинства. «Вы красотка и у вас потрясающая фигура», «Какой неожиданный тандем», «Каролина, как всегда шикарна», Ну что за чудное виденье«, «Какая вы стройная! Просто куколка», — прокомментировали пост подписчики.

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