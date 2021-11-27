Ани Лорак в песочном пальто с сумкой Bottega Veneta за 220 тысяч рублей отметилась на прогулке

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она регулярно дает концерты не только в России. За последние годы певица выпустила множество хитов. Она не перестает радовать поклонников.

Недавно артистка выпустила новый клип. Она похвасталась роскошными платьями. А вот в обычно жизни артистка предпочитает носить лаконичные и стильные наряды. Недавно она показала тренч с сапожками.

А вот теперь Лорак решила поделиться кадром с прогулки. Певица отметилась среди высотных домов в песочном пальто с поясом и кожаных брюках. Она держала в руке кремовую сумку-кейс Bottega Veneta.

К слову, стоит такая сумка около 220 тысяч рублей. Артистка также надела ботильоны на толстом каблуке. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) решила покрасоваться перед камерой.

«Движение — жизнь», — написала она.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие отметили, что она выглядит еще более стройной. К слову, пальто в таком цвете стали трендом. «Какая стильная», «Шикарная дива», «Стиль — огонь. Классного вечера вам!», «Ваш стиль — это вау! Каждый раз заново влюбляюсь», «Такая стильная! Настоящая дива!», «Как вы умудряетесь быть всегда такой милой, но и загадочной одновременно», — прокомментировали пост подписчики.

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