«Янис меня очень подкупил»: Седокова вспомнила историю знакомства с мужем-баскетболистом

Певица Анна Седокова рассказала, как познакомилась со своим третьим мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Оказалось, что звезды впервые встретились на открытии бара в центре Москвы. Анна имела прямое отношение к этому заведению — в нем должна была продаваться одежда ее марки.

«Мы праздновали открытие, и Янис получил в подарок свитшот. Потом он выставил в «Инстаграме» сториз, где ехал в машине в этом свитшоте, и играла «Шантарам» (песня Седоковой. — Прим. авт.). Я тогда подумала: он так любит то, что я делаю. Конечно, этим Янис меня очень подкупил», — рассказала 38-летняя певица сайту Teleprogramma.pro.

Ранее Анна рассказывала, что «увидела высокого красавца и долго строила из себя совершенно неинтересующуюся особу». После памятной вечеринки Янис стал активно писать Седоковой в соцсетях, но она отвечала очень скупо. В конце концов, мужчине удалось уговорить красавицу на поход в кино. Посмотрев один фильм, пара тут же осталась на второй, так как чувства разгорелись между ними с самого начала свидания.

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Историю любви омрачил тот факт, что Тимма к тому времени был женат и имел ребенка. Злые языки тут же сделали из Анны разлучницу. Однако мало кто знал, что брак спортсмена уже трещал по швам, и они с женой решили временно пожить отдельно. Сначала супруга баскетболиста разводиться не хотела, но со временем Янис сумел с ней договориться о воспитании ребенка и финансовой поддержке. И в сентябре 2020 года он женился на Седоковой.

«Я провела эти два года с мужчиной, который делает меня исключительно счастливой. Я не говорю, что наши отношения такие сладкие или мы никогда не ругаемся. Мы ругаемся и миримся, но этот сладкий мир, он намного важнее и нужнее», — говорит Анна о новом браке.

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