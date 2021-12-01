Анна Седокова: «Я провела два года с мужчиной, который делает меня исключительно счастливой»

Этот декабрь для Анны Седоковой будет жарким. У нее концерт, открытие магазина, премьера шоу на YouTube. Мы поговорили с певицей и бизнесвумен о работе в пандемию, о воспитании детей и ее счастливом браке с известным спортсменом, баскетболистом Янисом Тимма.

«Бах! И я в счастье»

— Вы недавно были в Америке. Расскажите об их ограничениях из-за пандемии и как там проходят концерты.

— В Майами большинство людей вакцинированы, поэтому ситуация спокойная — мало заболевших. К примеру, на входе в «Старбакс» есть вывеска: вы можете заходить сюда, если вакцинированы, без маски. Но это на вашей совести — там не проверяют, привит человек или нет. В Лос-Анджелесе другая ситуация: там все еще строго — нельзя быть без масок в общественных местах, и там на тебя косо смотрят, даже если ты просто приспустил ее.

Что касается концертов, то я была только на одном — своей любимой группы TLC. Концерт проходил на открытом воздухе, и все места были заняты. Заметила, что люди стали больше танцевать, наверное, потому что понимают — все это может закончиться из-за новых ограничений. На моем концерте 3 декабря в клубе «16 тонн» будет масочный режим и вместимость зала ограничена.

— Это первый ваш концерт за два года. Какие эмоции после такого долгого перерыва?

— В моей жизни был момент, когда я должна была много работать, чтобы оплачивать адвокатов (в США шли суды из-за дочери певицы Моники, сейчас родители девочки наладили отношения. — Авт.) и самой содержать достаточно большую семью. Приходилось работать и не там, где хотела. Например, в дорогих танцующих ресторанах. Конечно, я обожаю свою публику. Но помню, как после суперсложного концерта я вышла и заплакала. Тогда сказала себе: «Аня, разве ты для этого пришла на сцену?

Разве для этого ты с детства пела на табуретке? Никакие деньги мира не стоят того, чтобы ты себя чувствовала так плохо!» И я решила, что не буду выступать там, где я не хочу. Слава богу, что я могу зарабатывать и помимо концертов — у меня бизнес, муж всегда поддерживает, поэтому приняла решение сделать паузу. Но я продолжала работать — у меня вышел клип, альбом Secret Soul, который был на первом месте в чартах iTunes. Публика могла меня слышать, но не видеть.

В ноябре мне предложили сделать концерт, и я подумала, что сейчас такой момент, когда я хочу подвести некую черту и поговорить со своими слушателями. Нахожусь в предвкушении, конечно, есть мандраж. Это закрытая площадка, на нее не поместятся все желающие — только те, кто в ближайшие дни приобретет билет. У меня идут активные репетиции с коллективом, на сцене будет 12 человек — самый большой наш состав: пиано, клавиши, гитара, бас, барабаны и две танцовщицы, легенды наши. Все будет трогательно и по-настоящему — я по-другому просто не умею.

— Вы провели опрос в Инстаграме по поводу любимых песен. Многие назвали «Шантарам». Знаю, что с этой песней связана история вашего знакомства с мужем. Какая ваша песня сейчас любимая у Яниса?

— Мы познакомились с Янисом в баре в центре Москвы. Тогда это было мое заведение, где продавалась одежда моей марки LA Story. Мы праздновали открытие, и Янис получил в подарок свитшот. Потом он выставил в Инстаграме сторис, где ехал в машине в этом свитшоте и играла «Шантарам». Я тогда подумала: он так любит то, что я делаю. Конечно, этим Янис меня очень подкупил. Сейчас наша любимая песня «Я всегда рядом» — она важна для каждого человека, кто по-настоящему любил. И, конечно, «Обезболил».

— Вот вы поете: «Обезболил, вместо дыма вдыхаю нас. Обнимаю и спасибо за то, что спас». Какими картинками из вашей жизни можно было бы проиллюстрировать этим строки?

— Я написала «Обезболил» спустя два счастливых года замужества. Я провела эти два года с мужчиной, который делает меня исключительно счастливой. Я не говорю, что наши отношения такие сладкие или мы никогда не ругаемся. Мы ругаемся и миримся, но этот сладкий мир, он намного важнее и нужнее. Поэтому картинки могут сложиться из любой ночи, любого дня, любой минуты после расставания.

Мне нравится этот период жизни. Но мне сложно, потому что всю жизнь я брала все свое вдохновение из боли, а как ее брать из счастья? Я ведь drama queen (королева драмы — англ. — Авт.), у меня все песни о созависимых отношениях, о личных травмах. А тут бах — и я попала в счастье, старые инструменты не работают. Ходить в прошлое и писать песни о нем не хочется. Хочется жить настоящим. А в настоящем все хорошо.

Выпустила альбом «Эгоистка» с пятью быстрыми песнями. Он пользовался успехом, но не скажу, что стал моей отдушиной. Все-таки моя душа в лирике, и я хороша в ней. Меня через нее слышат.

«Учусь и инвестирую»

— Сколько процентов гардероба состоит из вещей вашего бренда?

— Мне так нравится создавать вещи и носить их, поэтому сейчас где-то 70% гардероба — это все LA Story. У меня сегодня настолько правильно поставлен процесс в компании, что я могу утром прийти, придумать что-то, а через час у меня уже будет изделие, а еще через полчаса на нем будет принт. И я могу уже уйти в этой вещи. Моей фантазии есть где разгуляться. Люблю ли я дорогие бренды? Мой лайфхак — чем старше женщина становится, тем дороже должны быть у нее одежда, сумки и крупнее должны быть у нее бриллианты. В 38 лет уже нельзя надевать те вещи недорогих марок, которые ты носил в 20.

Эти марки должны остаться для юных девушек. Все-таки нужно покупать меньше одежды, но качественной. Хочу рассказать о важной для меня акции. Приезжайте 12 декабря в гостиницу «Украина», я буду там на благотворительной ярмарке одежды от «Клуба добряков». Я отвезу свои вещи, будет много новой красивой одежды из последней коллекции моего бренда. Все это мы выставим по очень приятным ценам. Все вырученные деньги пойдут на помощь подопечным «Клуба добряков» — деткам, которым нужно срочное лечение, и ребятам из малообеспеченных семей.

— В пандемию вашим основным источником дохода стал бизнес. Правда, что вы даже купили две квартиры в Москве в ипотеку?

— Безусловно, сложно заниматься бизнесом и одновременно петь песни. Но и заниматься исключительно музыкой я никогда не хотела, у меня всегда было много коммерческих идей. Я очень горжусь своей командой. В пандемию мы все сплотились. Был момент, когда мы создали удаленный цикл производства, пришлось временно немного уменьшить заработную плату. Кто-то забрал себе домой склад, кто-то швейную машинку, кто-то ткани. Мы продолжили работать удаленно, и этот месяц, на удивление, стал одним из самых прибыльных в нашей компании. В декабре открываем собственный большой магазин моего бренда, это еще один большой шаг вперед. Что касается недвижимости — да, я ее приобрела в ипотеку. Считаю, что это было отличное вложение.

Я обожаю финансы, обожаю вкладывать деньги, обожаю их зарабатывать. Лет пять назад я сказала себе: стоп, ты больше не будешь сливать деньги в никуда. Я много зарабатывала, но ничего не знала о финансовой грамотности. Начала изучать этот вопрос. Сейчас учусь в Высшей школе экономики, планирую получать образование в Америке, занимаюсь инвестициями. Я горжусь собой. Из девчонки, которая тратила все заработанные деньги, у которой не было за спиной ни гроша, я превратилась в инвестора и хозяина недвижимости в Москве. Я бы хотела поделиться практическими навыками и рассказать, как женщинам управлять финансами. Финансовая уверенность делает женщину независимой, она не терпит плохого обращения с собой. Мне кажется, что это важный социальный проект, и я сейчас над ним работаю.

— Вашей старшей дочери Алине скоро 17 лет. Она уже окончила школу?

— Алина сейчас живет недалеко от Майами, оканчивает 11-й класс. Конечно, было сложно, когда она уехала. Но я доверяю дочери и верю в нее. В следующем году Алине поступать в университет, и она старается учиться. Очень горжусь дочкой. Конечно, мы пережили переходный возраст, когда были моменты — ругались друг на друга. Но это в прошлом, сейчас она уже большая. А я буду поддерживать ее все время.

— Вы недавно подняли актуальную тему для родителей. Сказали, что запретили слушать сыну русскоязычную музыку 18+. Как вы с ним договорились?

— Гектор — такой парень, что хочет слушать такую же музыку, какую слушают ребята постарше. И каким-то образом у него обязательно находится песня с не совсем приличными словами. Я действительно говорила Гектору: «Не разрешаю тебе такую музыку слушать». Сейчас он уже подходит: «Мама, эту можно?» Я говорю: «Нет». Пытаюсь ему показать какой-то другой музыкальный мир: другие биты, других исполнителей. Подписчики мне посоветовали лайфхак. Каста выпустил альбом детский, где биты такие, как у взрослых, а слова можно слушать детям. И это совершенно потрясающе, сын это слушает.

Хочется побольше такой музыки. Хочется, чтобы появились рэперы конкретно для этого поколения — от 4 до 5 лет. Потому что процент детей, которые слушают сейчас взрослую музыку, очень большой. Родители будут рады, если дети станут слушать модную музыку без ругательств, но с крутыми битами. Любой артист, который появится с таким форматом, будет мегауспешен и заработает огромное количество денег на стриме.

«Cын скучает по Янису»

— Счастье для женщины, когда ее муж находит общий язык с ее детьми. Как это удалось Янису?

— Знаете, когда я еще была свободна, то в базовый набор качеств мужчины, который мог бы меня привлечь, входили любовь и бережное отношение к детям. И я бы никогда не совершила такую ошибку и не выбрала бы мужчину, которому бы не нравились мои дети. Понятно, что и взрослому сложно, и ребенку. В самом начале и у нас не было все так суперсладко. Была определенная дистанция, которую я уважала. И мне не нравятся женщины, которые говорят детям: «вот это твой новый папа, теперь называй его так».

Например, Гектор называет Яниса по имени, но очень гордится им, безумно его любит. Мне кажется, что придет какой-то момент жизни, когда он сам примет это решение. И давить тут совершенно не надо. Нужно дать возможность людям построить самим эти отношения. Сейчас Янис не с нами (спортсмен играет за казанский клуб УНИКС. — Авт.), и Гектор скучает. Самый мудрый совет, который я могу дать, — не обижаться, не ругаться, не кричать. Конечно, Янис безумно благородный, самый прекрасный, его сердце настолько доброе, что в него поместилось бы любое количество детей. И я ему очень за это благодарна.

— Вам вообще с Янисом повезло. Судя по соцсетям, он умеет готовить?

— Муж обожает готовить. Скоро на YouTube мы с ним запускаем семейное кулинарное шоу. Мы придумали такой формат, когда мужчина и женщина соревнуются друг против друга, а жюри выясняет, кто лучше готовит. Главные судьи — наш Гектор и его друзья, которые не знают, какое блюдо кто приготовил. Не скажу, кто победил, но вы же понимаете кто.

— У вас есть общие привычки?

— Мы оба рано встаем. Сейчас я практически не завтракаю, как он. Придерживаемся интервального питания, занимаемся спортом, вдохновляем друг друга. Обожаем вечерний просмотр сериалов, это наше любимое времяпровождение — обниматься, разговаривать, искать, кто убийца. Мы из тех семей, которые любят собираться у телевизора, общаться и смотреть, например, «Танцы». Мне кажется, в этот момент мы сильно любим друг друга.

А я поздравляю всех с наступающим Новым годом и желаю любить себя не меньше, чем своих близких. И почаще улыбаться! Я знаю, что впереди у нас еще будут сложности, но самые плохие периоды в жизни точно уже заканчиваются.

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