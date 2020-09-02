Анна Седокова и Янис Тимма: «Планируем пожениться и завести ребенка»

5 любовных историй, которые до сих пор не увенчались свадьбой только из-за проклятого коронавируса.

Из-за пандемии коронавируса миллионы молодоженов по всему миру отложили свадьбы. Вот и многие наши звезды планировали масштабные праздники с толпой гостей или банкетом на заграничной вилле.

Психологи рекомендуют во всем видеть плюсы: по их мнению, отменив уже намеченное бракосочетание, влюбленные получили возможность еще раз проверить свои чувства. А вдруг это был не тот человек? А если желание скрепить семейные узы до сих пор не пропало, значит, это и правда большая любовь.

«Телепрограмма» представляет 5 свадеб, которые с большой долей вероятности состоятся в 2021 году после окончательного снятия карантинных ограничений.

Седокова и Тимма: международный роман

«Теперь я знаю точно, что значит любить больше жизни. Любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание… Я обещаю стать самой лучшей женой для тебя и только для тебя, лучшим другом и партнером, лучшей мамой нашим детям…» — вот такими обещаниями месяц назад Анна Седокова ответила на предложение Яниса Тимма выйти замуж.

Кольцо на помолвку артистка получила подходящее к ее звездному статусу — с россыпью бриллиантов: по оценкам экспертов, такое тянет на пару миллионов рублей. Свадьба певицы и баскетболиста намечена на 2021 год, когда станут возможными праздники без ограничительных мер и откроют границы. Ведь у жениха родня и друзья в Латвии, у невесты — на Украине. Интернациональная парочка ломает голову, как теперь собрать всех близких в одной стране.

37-летняя Анна и 28-летний Янис вместе полтора года. «Увидела высокого красавца, долго строила из себя совершенно неинтересующуюся особу…» — рассказала недавно Седокова о знакомстве с мужчиной мечты. Баскетболисту красавица певица приглянулась на вечеринке, он принялся настойчиво писать ей в соцсетях, она изредка отвечала, а потом вдруг согласилась пойти в кино. Анна и Янис посмотрели один фильм, а потом, чтобы не расставаться, еще и тот, что шел следом. Влюбились с первого взгляда и больше не расставались, дав клятвы верности до конца дней, — таков синопсис этой истории любви.

Но присутствовала в этой истории знакомства и пикантная деталь — если Седокова была свободна, то у игрока сборной Латвии и баскетбольного клуба «Химки» Яниса Тимма на родине имелась супруга Сана и сын Кристиан. Спортсмен обманывать жену не стал и сразу сообщил, что встретил любовь всей своей жизни и намерен развестись. Грянул скандал с обвинениями в адрес разлучницы. Сана сначала разводиться не хотела, однако постепенно Янису удалось договориться с женой и о встречах с сыном, и о финансовой поддержке. Десять месяцев назад баскетболист без скандалов оформил в Риге развод.

«Публично объявить о помолвке Янис и Анна решили, когда его бывшая жена тоже устроила личную жизнь, — рассказывает «Телепрограмме» знакомая звезды. — Совпадение? Не думаю. Янис, обжегшись на молоке, теперь дует на воду. Порой в СМИ и соцсетях тиражируют выдумки. Написали, что Тимма ушел от жены к Седоковой. Но забыли одну деталь — Сана и Янис решили расстаться и пожить отдельно задолго до его встречи с Седоковой. Так что Анна не была разлучницей. Она счастлива и хочется думать, что в этот раз ей повезло».

Янис Тимма играет в баскетбольном клубе «Химки» еще год. Потом контракт могут продлить, а может, спортсмену придется заключать новый с другой командой и, возможно, переезжать в другую страну. Янис уверен, что Анна последует за ним. По слухам годовой контракт Яниса может приближаться к $1 млн, так что свадьба будет красивой.

Пока пара живет в съемной квартире в одном из элитных ЖК Москвы. С будущими супругами проживают двое детей Седоковой — старшая дочь и сын. Младшая дочь артистки живет в США с отцом, вторым мужем певицы Максимом Чернявским, — так решил суд.

Певица планирует общих детей с Янисом, но прежде в графике переезд в собственную квартиру. Полтора года назад Седокова купила в ипотеку квартиру в Москве и начала ремонт. Кредит Анна погашает досрочными платежами — пока из-за карантина нет концертов, она зарабатывает, реализуя одежду собственного бренда. А весной жених и невеста купили еще одну квартиру, где, видимо, обустраивают семейное гнездышко.

Янис говорит, что и полчаса без Ани и ее детей прожить не может, так им весело и хорошо вместе: «Мне кажется, что разделять детей на своих и чужих неправильно. Я люблю все в Ане. В жизни бывает такое, что встречаешь человека и понимаешь, что это тот, кого ты искал всю жизнь. Я понял, что этот человек понимает меня и мне с ней легко».

Для Седоковой это будет третий брак, для Яниса — второй.

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Авербух и Арзамасова: между ними тает лед

У продюсера ледовых шоу Ильи Авербуха осенью и зимой горячая пора — «Ледниковый период», подготовка новогодних шоу. А к весеннему теплу есть надежда дождаться финала пандемии и устроить-таки свадьбу. 46-летний Илья — жених завидный: он управляет собственной бизнес-империей, продюсируя ледовые и другие зрелищные проекты, ставит программы фигуристам. Все 13 лет после развода с Лобачевой за ним охотились светские хищницы.

А он выбрал скромное обаяние звезды сериала «Папины дочки». 25-летняя актриса Лиза Арзамасова в скандалах не замечена. У девушки на безымянном пальце с лета красуется помолвочное колечко с приличным бриллиантом — говорят, Илья уже сделал предложение руки и сердца, а она его приняла. Но друзья приглашений на свадьбу еще не получали — ждут лета 2021-го. У Авербуха по плану строительство более просторного дома на участке в Подмосковье — его возведут на месте старого. Пока Илья живет с 16-летним сыном Мартином в столичной квартире.

Илья и Лиза познакомились, когда она пришла кататься на «Ледниковый период» в 2010-м, но дружба переросла в любовь позже — примерно два года назад. Астролог Анна Вакулевская по нашей просьбе посмотрела совместимость этой пары: «Они нашли друг друга — единое целое.

Легкая во всех отношениях Лиза соответствует представлениям Ильи об идеальной женщине. Она станет его ангелом-хранителем, рядом с такой женщиной жизнь и проекты Ильи станут еще более успешными. А ей нужен мужчина старше, яркий — чтобы ей все завидовали. Идеально сошлись вместе».

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Ефремов и Ивакова: трезвые чувства

32-летний актер Никита Ефремов уже сделал предложение 34-летней звезде «Орла и решки» Марии Иваковой. Телеведущая так описала свадьбу мечты: «Пляж, костры, гитары и близкие друзья, танцующие босиком…» Но из-за пандемии свадьбу перенесли, а тут еще и отец жениха совершил смертельное ДТП — в разгар суда устраивать гулянки тем более не дело. Пара живет гражданским браком два года. Они всюду вместе — и в походах, и на матчах «Спартака».

Благодаря Марии Никита совсем отказался от алкоголя. Молодой актер — завидный жених: отец подарил ему квартиру в престижном столичном районе еще на первую свадьбу. Ивакова тоже была замужем — за совладельцем крупного строительного холдинга. На днях Мария рассказала, сколько она зарабатывает: «Бывает 500 тысяч в месяц, бывает 7 млн. В основном это рекламные контракты, ну и съемки. Я не транжира. Инвестирую и получаю прибыль с накоплений». Вполне возможно, что свою свадьбу молодожены оплатят пополам. Первая свадьба Никиты была полностью оплачена отцом.

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Топурия и Деньгов: не жизнь, а сказка

33-летняя солистка «А-Студио» Кети Топурия познакомилась со своим женихом, 35-летним дипломатом Львом, на вечеринке. Жених с говорящей фамилией Деньгов души не чает в певице — возит по дорогим курортам, балует подарками. Топурия знакома с сыном и дочкой жениха от предыдущих отношений, а Лев подружился с дочерью певицы. Ждем свадьбу пары на будущий год.

Арнтгольц и Богатырев: служебный роман

38-летняя Татьяна Арнтгольц и 35-летний Марк Богатырев сообщили близким о том, что свадьбе быть. «Да, скоро это произойдет!» — не стал таиться звезда сериала «Кухня». Марк связывает себя брачными узами первый раз. А вот Татьяна была замужем за Иваном Жидковым — в этом браке родилась дочь. В прошлом у Арнтгольц еще и роман с Григорием Антипенко, а у Богатырева — с Еленой Подкаминской… Все они когда-то снимались в одних сериалах или играли в антрепризе. Вот и Таня с Марком познакомились на съемочной площадке.