Бог любит троицу: Анна Седокова в очередной раз вышла замуж

Актриса и певица Анна Седокова стала женой баскетболиста Яниса Тимма. Платье для знаменитой невесты создал популярный дизайнер Zuhair Murad.

Молодожены только обменялись кольцами, но уже успели побывать в телевизионных гостях у Ивана Урганта. Об этом поп-исполнительница рассказала в Instagram. В эфире Первого канала Анна появилась в золотистом платье. Но для свадьбы предпочла более классическое — белое. Однако простым платье не назовешь. Свадебный наряд мамы троих детей был белоснежным, как и яхта, на которой Тимма сделал ей предложение.

Первые фото со свадьбы, которая прошла в Барвихе Luxury Village, певица предоставила телеграм-каналу «Антиглянец».

«Теперь, я знаю точно, что значит «любить больше жизни». Любить, несмотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание», — обратилась с признанием в любви к Янису Анна.

Напомним, брак с Тиммой станет для Анны третьим. В предыдущих союзах у певицы родились дочери Алина и Моника. Со второй Анна не может видеться, так как ее биологический отец и бывший муж певицы — бизнесмен Максим Чернявский — запрещает матери воспитывать девочку. Также у артистки есть сын Гектор, которого она родила от предпринимателя Артема Комарова. С ним певица не расписывалась. Пара рассталась на последних сроках беременности Седоковой.