Увела мужа? Кто он, новый возлюбленный многодетной Анны Седоковой

Разговоры о новом бойфренде Анны Седоковой ходили уже давно. Но только теперь влюбленные решились появиться на публике вместе, в обнимку. Мы расскажем, что о нем известно.

Какой он, Янис Тимма — латвийский баскетболист, решившийся оставить ради красавицы Анны жену и годовалого сына?

Молодой, высокий и красивый

Их заметили вместе еще в августе этого года, но первое время Седокова никак не комментировала возникшие слухи. Рядом с высоким (рост – 203 см) симпатичным 27-летним баскетболистом 36-летняя миниатюрная Анна выглядит, пожалуй, еще более хрупкой и женственной, и разница в возрасте практически незаметна.

Успешный

С 2012 года Янис играл за команду «Вентспилс», и уже в 2013-м благодаря новому игроку команда победила в Балтийской баскетбольной лиге. Второй сезон Яниса в «Вентспилсе» ознаменовался еще одной серьезной победой: клуб стал чемпионом Латвии, а Яниса назвали самым ценным игроком.

Отыграв в сезоне 2014 года в Единой лиге ВТБ и выступив в Еврокубке, Янис получил почетное звание «лучшего молодого игрока» Единой лиги ВТБ.

В 2015 году способный баскетболист подписал контракт на 2 года с питерским «Зенитом» — и не подвел: вместе с командой стал бронзовым призером Единой лиги ВТБ сезона 2015/2016.

С лета этого года Янис Тимма выступает за баскетбольный клуб «Химки», с которым он подписал двухгодичный контракт.

Богатый

Многие пользователи Сети считают, что Седокова, мать троих детей, за плечами у которой два неудачных брака, решила завладеть сердцем успешного баскетболиста в корыстных целях.

Анна не раз повторяла, что теперь ей нужно рассчитывать только на себя. И в самом деле, все последнее время она трудится, как пчелка: концерты, участие в спектакле, выпуск собственной линии одежды…

Словом, деньги ей нужны, это понятно, и без мужского плеча рядом очень нелегко. А тут – знакомство с симпатичным молодым баскетболистом, зарабатывающим порядка миллиона долларов в год…

Неверный?

Многие осудили Анну и Яниса за то, что певица «увела» баскетболиста из семьи. В пресс-службе Анны заявили, что Янис уже официально не женат, его экс-супругу зовут Сана, она тоже молода и красива, и теперь, похоже, ей в одиночку придется воспитывать маленького сына Яниса.

Первая реакция на роман мужа с Седоковой у Саны была очень бурной: молодая женщина не смогла удержаться от оскорблений, публично бросая их в адрес Анны.

Правда, позднее Сана объяснила свою эмоциональность тем, что ситуация очень «давила» на нее, а также тем, что она – обычный человек со своими чувствами, «женщина, чье сердце разбито, мать, у которой есть маленький ребенок».

Оставил жену после 9 лет брака

Пик этого скандала пришелся на сентябрь 2019 года. При этом сам Янис уверял, что начал встречаться с Седоковой уже после того, как расстался с женой, с которой прожил вместе 9 лет.

Однако его жена утверждает, что все было не так. Сана рассказывала, что известие об измене мужа больно ударило по ней: и без того стройная молодая мать, постоянно нервничая, похудела на 5 килограммов.

По словам жены Яниса, этим летом они почувствовали, что в семье не все гладко, и решили немного пожить отдельно, но о разводе речь не шла, — просто им нужна была «перезагрузка».

Жена требует уважения к себе

Сану очень обижает поведение Анны Седоковой: оскорбляет, что новая возлюбленная надевает футболки Яниса, записывает в них видео и выставляет в Instagram. Обижает что бывшая солистка «ВИА Гры» не отпустила спортсмена к сыну, удерживает его возле себя… Сана требует, чтобы к ней относились хотя бы с уважением.

А вы как думаете – между Седоковой и Тиммой бурные искренние чувства? Или все же присутствует такая штука, как расчет?