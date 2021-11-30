«Это что за красота?»: Костенко нарядила подросших дочек в плюшевые шубы ярких цветов

Анастасия Костенко уже три года счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Она не скрывает, что не раз сталкивалась с хейтом, так как ее роман начался, когда футболист расстался с Ольгой Бузовой.

Она вскоре доказала, что у нее настоящая идиллия с возлюбленным. Избранница подарила спортсмену дочек Милану и Еву. А в этом году она родила долгожданного сына Алексея, которого пара очень ждала.

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20 ноября супруги отметили важную дату, их наследнику исполнился один месяц. Тарасов привез тортик и шарики, чтобы отметить это событие. Также они показали подросшего малыша. Примечательно, что также подарки получили дочки. Костенко запечатлела Еву в розовой плюшевой шубке. Девочка бегала в ней по дому.

«Это что за красота тут? Кому привезли такую шубку? Тебе нравится? Какая классная, тебя съем!» — сказала жена футболиста.

Еще одна дочка Милана примерила желтую шубку. Малышке тоже понравилось, как она выглядит. К слову, шубки стали хитом сезона

«Милаша, какая красота! Тебе нравится?» — спросила звезда.

Поклонники восхитились маленькими модницами. Многие отметили, что малыши похожи на папу. «Какие наряды», «Крутые шубки», «Ну просто прелесть», «Теперь маму затмят», «Ну такие шубки теперь и я хочу», «Какие они милые! Но лица все в папу», «Такая вы хорошенькая мама», «Просто нет слов! Такие красотки», «Милашке надоело, что мама снимает», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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