Держит одной рукой: Костенко в велосипедках и футболке предстала с маленьким сыном Тарасова

Возлюбленная футболиста показала, как проходят ее будни после выписки из роддома.

Анастасия Костенко уже длительное время состоит в браке с Дмитрием Тарасовым. Именно в нее влюбился футболист, когда расстался с Ольгой Бузовой. Многие критиковали «Вторую вице-мисс Россия».

Но со временем она показала, что у них с избранником царит идиллия. Анастасия подарила ему дочек Еву и Милану. В этом году она снова объявила о беременности. 29 октября на свет появился сын футболиста Алексей.

Так как Тарасов приостановил карьеру, то часто помогает жене. Порой он гуляет с дочками, чтобы его возлюбленная могла отдохнуть. Сама Костенко не сразу пришла в себя после третьих родов.

Но она тоже порой выходит на улицу с маленьким наследником. Теперь жена футболиста запечатлелась в велосипедках и футболке. Одной рукой она держала спящего сына в шапочке и бодике.

Анастасия показала, как дочки бегают по дому. Старшая пыталась открыть дверь, а младшая использовала стул, как ходунки.

«Дедушка в деле. Я даже удивлена, почему не разнесли еще тут ничего и на месте пол», — в шутку заявила звезда.

Поклонники восхитились ее спокойствием. Многие также отметили, что она очень стройная. Маленький малыш умилил ее подписчиков. «Настоящие будни многодетной мамы», «Ну какая вы красивая», «Кроха такой сладкий», «Это так мило!», «Кто сопит на ручках», «Мальчик спит так сладко», «Девочки крушат дом! Это всегда так», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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