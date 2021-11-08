Кроха в шапочке и пинетках: Костенко в пижаме запечатлелась с новорожденным сыном на руках

Анастасия Костенко уже давно состоит в браке с Дмитрием Тарасовым. Она стала женой футболиста спустя год после того, как он расстался с Ольгой Бузовой. Многие критиковали обладательницу титула «Вторая вице-мисс Россия».

Но вскоре она продемонстрировала настоящую идиллию. Костенко подарила спортсмену дочек Милану и Еву. В этом году у пары снова произошло пополнение в семье.

В конце октября Костенко родила долгожданного сына. Во время волнительного события рядом с ней был муж. Спустя несколько дней маму и малыша выписали. Лишь на днях жена Тарасова впервые отправилась на прогулку с крохой.

Тогда она оделась в одной гамме с наследником. Теперь Анастасия поделилась трогательным фото, на котором держит на руках сына, облаченного в шорты, футболку и алую шапку с пинетками Nike.

Сама Костенко была облачена в пижаму темно-синего цвета и халат. Она была с распущенными волосами и без макияжа.

Поклонники одарили комплиментами молодую маму. Многие также признались, что ее наследник выглядит стильно. «Какая красивая, тебе очень идет быть мамой!», «Вы стали еще красивее!», «Какой сладкий и милый малыш», «Как же шикарно вы выглядите, вам очень идет материнство», «После третьих родов стали еще красивее», «Очаровательный стиляга», — прокомментировали пост подписчики.