Какие шубы и пуховики носят в новом сезоне Водянова, Лорак и другие звезды

Звезды помогут нам не обмануться при выборе обновки на осенне-зимний сезон.

Сейчас наряжаться для светских вечеринок непросто — антиковидные ограничения сводят количество гламурных тусовок к минимуму, да и в кино или театр попасть не так-то просто. Впрочем, и на работу тоже хочется приходить красивой и стильной. Поэтому мы решили на примере звезд изучить актуальные модели верхней одежды для разных жизненных ситуаций.

В театр

Наталья Водянова демонстрирует, как элегантно выглядеть даже в холода. Залог успеха — классический силуэт прямого кроя ниже колен. Женственный силуэт непременно с акцентом на талию — здесь она подчеркнута поясом.

Эта шуба бренда Stella Mccartney отвечает всем требованиям высокой моды этого сезона: мех и кожа — искусственные. Шубка выглядит ультрамодно еще и потому, что здесь имеется декор в виде кожаных вставок (узоры на них вырезаны лазером) и креативных рукавов. Эта красота стоит 150 тысяч рублей, но сейчас ее можно найти в интернет-магазинах с 50%-й скидкой.

На прогулку

Юлия Ковальчук любит долгие прогулки и необычные маршруты — для этого идеально подходят пуховики, именуемые модельерами пальто-одеяла. Они остаются в тренде уже вторую зиму. Вариаций может быть масса — особенно актуальны стеганые в геометрический узор.

На работу

У Ани Лорак на этот сезон есть два удобных и одновременно модных пуховика. Стеганый, широкий, с рукавами «летучая мышь» и спортивный вариант теплой дутой куртки — обе модели теперь носят и с брюками, и с юбками, и с костюмами. В укороченных

пуховиках в этом году планируют согреваться главные модницы мира. Актуальны оверсайз-модели следующих цветов: небесно-голубого, лимонно-желтого, лавандового, красного и черного.

На свидание

Кети Топурия красуется в самой актуальной обновке сезона. Похожие дубленки носили в нулевые, а мода, как известно, циклична. Дизайнеры рекомендуют белые, рыжие, черные, серые, шоколадные и даже кислотные цвета.

Любимая модель как голливудских, так и наших звезд — именно такая, как у Кети: объемная, в стиле куртки-авиатор. Она подходит женщинам любого возраста, сочетается с разными стилями одежды. Также актуальны оверсайз-модели из глянцевой кожи.

На каток

Многодетная мама Анна Седокова даже с сыном на катке стремится выглядеть модно и молодежно. И у нее это получается благодаря тому, что этой зимой дизайнеры дают очередной шанс объемным пушистым шубам. Такие модели особенно хороши в длине до середины бедра.

Экошубки из нежного искусственного меха с объемными плечами, длинным ворсом, напоминающим мех ламы, стоят недорого, зато привлекают внимание к своим обладательницам.

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