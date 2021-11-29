Малыш в полосатом боди и кедах: Тарасов с сыном на руках запечатлелся с Костенко и дочками

Дмитрий Тарасов долгое время жил в браке с Ольгой Бузовой, но у них не было детей. Футболист развелся с телеведущей и уже спустя год женился на Анастасии Костенко.

«Вторая вице-мисс Россия» 2014 года не раз сталкивалась с хейтом. Но потом она родила дочку Милану, а чуть позже еще одну дочку Еву. Более того, Анастасия ездила за возлюбленным в разные города и страны, где ему приходилось играть.

В этом году Тарасов снова стал папой. На этот раз у него появился долгожданный сын. Футболист даже сделала паузу в карьере, чтобы быть с семьей. Костенко первое время редко гуляла с детьми, но муж ей во всем помогал.

Она, к слову, быстро вернулась в форму. А 29 ноября пара отметила важную дату. Их наследницу исполнился месяц. Футболист принес торт и воздушные шарики

На фото Дмитрий позировал с крохой на руках. Малыш был в полосатом бодике, шапке и носках. Ему даже подобрали крохотные белые кеды.

Рядом были дочки, которые ждали десерт. Костенко на этот раз оделась с одном стиле с мужем, представ в лосинах и футболке.

«Месяц этому прекрасному мальчику. Лексейка, сынок, мы тебя все очень любим и скоро ты почувствуешь, как тебе повезло с сестренками. В свою очередь, девочки очень счастливы, ведь с появлением братика участились праздники ( мы говорим, что торт принес Леша, шарики тоже) и им тоже перепадают подарки. Дружненько спели ему песню „С днем рождения, Леша!“ и налетели на нежнейший и вкуснейший торт-медовик», — поделилась пара.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие восхитились наследником футболиста. «Так приятно смотреть, такая красивая семья», «Счастливая и крепкая семья! Детки просто чудо!», «Какая у вас красивая семья, как быстро месяц пролетел», «Тарасову повезло с женой! Таких деток родила», — прокомментировали пост подписчики.

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