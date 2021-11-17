Ирина Шейк мило прогулялась под руку с Брэдли Купером по Нью-Йорку

Супермодель из России Ирина Шейк в 2015—2019 годах встречалась с голливудским актером Брэдли Купером. У звездной пары родилась дочь Лея, но потом отношения закончились — как тогда подумали поклонники, из-за «разлучницы» Леди Гаги.

Однако Ирина и Брэдли сохранили дружеские отношения ради воспитания своей дочери. Но что если родительство вновь сблизило этих двоих?

В минувшие выходные папарацци сняли, как звездная пара очень мило прогуливается по Манхэттену (Нью-Йорк). Причем дама держала кавалера под руку, будто они женатая пара или как минимум в отношениях.

«Бывшие, у которых есть четырехлетняя дочь, не могли сдержать своих улыбок, когда шли по улице рука об руку спустя два года после объявления о своем внезапном разрыве», — пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото и видео прогулки.

Отметим, что Ирина была в защитной маске и черных очках, зато Брэдли улыбался за двоих. Учитывая, что пара воспитывает общего ребенка и оба живут в Нью-Йорке, их не так уж редко можно было встретить на улицах города. Однако после своего расставания звезды не попадались журналистам держащимися за руки. Неужели пара может воссоединиться?

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Напомним, что летом 2021 года ходили слухи, что Шейк крутит роман с рэпером Канье Уэстом, который только что расстался с Ким Кардашьян. Но даже если эти отношения и имели место быть, они быстро закончились.

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