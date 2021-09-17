«В моей личной жизни всегда что-то происходит»: Ирина Шейк рассказала о романе с Канье Уэстом

Ирина Шейк и Канье Уэст знакомы более десяти лет. Еще в 2010-м супермодель снялась в клипе рэпера, а позже представляла его модную коллекцию на показе в Париже.

Совсем неожиданно летом этого года пошли слухи о том, что у 35-летней модели и 44-летнего музыканта – роман. Папарацци запечатлели пару на отдыхе в Провансе. Ходили слухи, что они встречались с марта на протяжении пяти месяцев. Но рассталась из-за слишком сложных графиков.

«Завтра пойдет слух, что я встречаюсь со своим швейцаром, и что тогда? А потом, послезавтра, будет кто-то другой. Послушайте, в моей личной жизни всегда что-то происходит, просто я стараюсь держать это при себе», — сказала Шейк в интервью журналу HighStyle.

Добавим, что Шейк воспитывает дочь Лею от актера Брэдли Купера. После их расставания голливудская звезда поселился в Нью-Йорке недалеко от дома бывшей возлюбленной и дочери. С Леей он проводит много времени и обсуждает вопросы ее воспитания с мамой.

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