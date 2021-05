Брэдли Купер, прощай: Ирина Шейк завела отношения с Канье Уэстом

Без пяти минут холостяк рэпер-миллиардер Канье Уэст стал встречаться с супермоделью Ириной Шейк. Об этом сообщил сайт КП со ссылкой на несколько американских СМИ, в частности Daily Mail и паблик DeuxMoi.

В настоящий момент Канье занимается бракоразводным процессом с Ким Кардашян и вот-вот получит статус свободного человека. Русская модель же давно открыта для новых отношений, расставшись с Брэдли Купером еще в 2019-м. Так что знаменитостям, по сути, ничего не мешает быть вместе. Кроме того, пара знакома уже давно.

Американский рэпер даже упоминал Ирину в своей песне Christian Dior Denim Flow, со словами: «I wanna see Irina Shayk next to Doutzen» (Я хочу видеть Ирину Шейк рядом с Даутцен). Кроме того, 10 лет назад модель снималась в его клипе на песню Power.

Напомним, Ирина Шейк воспитывает дочь Лею от бывшего бойфренда актера Брэдли Купера. Канье Уэст – папа четырех детей. Троих ему родила Ким Кардашян, а одна дочь по имени Чикаго появилась на свет благодаря суррогатному материнству.

