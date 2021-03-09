«На сто процентов»: Ирина Шейк назвала Брэдли Купера «самым удивительным отцом»

Модель отметила, что они с бывшим возлюбленным воспитывают дочь, не оглядываясь на юридические термины.

В начале марта в западной версии журнала Elle вышло интервью супермодели Ирина Шейк, в котором она изменила своему правилу не комментировать личную жизнь и приоткрыла завесу тайны над тем, как она растит свою дочь Лею, которой скоро исполнится четыре года.

35-летняя красавица не только отметила, что отец ее ребенка, голливудский актер Брэдли Купер (пара рассталась в 2019 году) участвует в воспитании девочки, но и назвала его «самым удивительным отцом».

«Я никогда не понимала термин «совместное воспитание», — поделилась Ирина. — Когда я со своей дочерью, я на сто процентов мать, а когда она со своим отцом, он на сто процентов ее отец. Совместное воспитание — это просто воспитание».

Однако свои отношения с Купером модель не стала комментировать, назвав это личным.

«Это просто часть моей внутренней сущности, которую я не хочу отдавать», — отметила Шейк.

По словам модели, она знает, что пресса зачастую интересуется ей именно как «бывшей» знаменитого актера, но она не читает подобных статей. Вместо того, чтобы собирать или плодить слухи, красавица сосредоточена на воспитании ребенка.

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