«К сынуле!»: Арзамасова в трендовом головном уборе и пуховике цвета экрю запечатлелась после работы

Елизавета Арзамасова рассказала своим поклонникам в личном блоге, что начала сниматься в новом фильме. Название картины звезда «Папиных дочек» раскрывать пока не стала.

Артистка старается совместить карьеру с личной жизнью, ведь в августе она родила сына Леву мужу Илье Авербуху. Но при этом осталась на сцене, а теперь вот продолжила работу в кино. И, тем не менее, самым радостным моментом для нее остается возвращение домой, к малышу и любимому мужчине.

В личном блоге она запечатлела один из них. В трендовом пуховике оттенка экрю и актуальной бейсболке типа каскетки она сделала лифтолук и рассказала поклонникам о своих чувствах.

«Как круто, когда съемочный день заканчивается чуть-чуть раньше, и ты едешь к сынуле!» — сказала она.

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