Так еще моложе: Лариса Долина в молочной косухе и кедах на толстой подошве предстала в Кирове

Лариса Долина уже давно завоевала любовь публики. Она не только является одной из лучших джазовых исполнительниц, но также артистка играет в театре. Она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Но похудеть певица смогли лишь год назад.

Ей удалось впечатлить даже коллег, а Ксения Собчак на одном из мероприятий одарила ее комплиментами со сцены.

Теперь Долина также чаще экспериментирует со стилем. Она уже появится на публике в мини-платье и сапогах на шпильке. Недавно певица пришла в гости в рваных джинсах. Теперь она поделилась кадрами с гастролей. Артистка вышла из машины в спортивным костюме сливочного цвета и теплой куртке в тон. В ее руках была сумка-шоппер. Лариса Александровна не забыла про макияж.

Артистка приехала в Киров. Позже она уже запечатлелась в молочной косухе и кедах, которые дополнили костюм. Монохромный наряд визуально сделал ее моложе. Поклонники признались, что с трудом узнали звезду, которой 66 лет.

«Дорогая Ларисочка, какая вы классная! Какая красивая и радостная», «Лариса, какая же вы невероятная и очень обонятельная! Так приятно смотреть на вас», «Ларочка, ну просто девочка», «Как же вам идет белый цвет», «Ну не узнать! Уже не скажешь, что бабушка», — прокомментировали пост подписчики.

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