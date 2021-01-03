Нетребко в объемном пуховике цвета сливок проводит каникулы в России

Оперная дива нашла способ, как увлекательно провести праздничные дни. В монохромном образе она предстала в сказочном лесу.

Анна Нетребко обычно каждый год гастролирует по миру. У артистки такой плотный график, что она радуется, когда может пару дней провести дома. Однако в минувшем году певица столкнулась с самоизоляцией и целых три месяца не покидала свою квартиру в Вене. После этого она с радостью вернулась к работе, объезди Италию и побывав в России. Новый год оперная дива отпраздновала с семьей дома, а вот на каникулы снова приехала погостить в Москву.

Накануне Анна сводила своего сына Тьяго на ледовое шоу Евгения Плющенко. Певица любит посещать музеи, выставки и театры. Каждый раз она выбирает необычные и стильные наряды для появления на публике. 3 января артистка с наследником и мужем Юсифом Эйвазовым приехала в заповедник сказок «Берендеево царство», который находится рядом с городом Серпухов. Нетребко на этот раз выбрала любимый монохромный образ с объемным сливочным пуховиком, шапкой в тон и белыми джинсами.

«Я из лесу вышел, был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хвороста воз», — стала комментировать увиденное артистка.

«Дядя Юся первый пошел в гости к старой снежной колдунье. Берендеево царство — кто-нибудь был в таком лесу?» — поинтересовалась звезда.

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