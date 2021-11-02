Модница в деле: Лиза Арзамасова в дутом пуховике молочного цвета и ботинках вышла на прогулку

Актриса смогла найти время, чтобы провести его с возлюбленным.

Лиза Арзамасова давно выросла, но поклонники продолжают видеть с ней Галину Васнецову из «Папиных дочек». Она также снялась во многих других картинах и поработала с Алексеем Чадовым, Верой Брежневой, а также другими известными персонами. Актриса имеет свой стиль в одежде. Она не гонится за эпатажем и славой. При этом армия ее поклонников быстро растет.

Арзамасова состоит в браке с Ильей Авербухом. У них подрастает сын Лев. Актриса стала мамой всего несколько месяцев назад. Однако она все реже сидит дома. Лиза уже вернулась в театр и зачастую сопровождает мужа на съемках или разных мероприятиях. На этот раз она облачилась в спортивный костюм и дутый пуховик молочного цвета. Наряд дополнили ботинки. Звезда прогулялась по Москве.

«Напустили природные силы сегодня в Москве тумана. Полное ощущение приморского города» — написала она.

А вот позже Арзамасова оказалась на тренировке участников «Ледникового периода», де постановки делает Авербух. Фигурист решил покататься с женой на льду и буквально закружил ее в танце.

«Поддерживаю, как могу», — призналась актриса.

Поклонники были восхищены парой. «Вы, как всегда, шикарны», «Такая кудряшка», «Вы прекрасно», «Какая же она красивая…. Просто идеальна», «Какие вы милые с Ильей», «Надо же, сколько в вас талантов», «Выглядите чудесно», — прокомментировали пост подписчики.

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