Грудь во всей красе: Лопырева в топе и мини-юбке цвета сочной травы засветила свои прелести

Виктория Лопырева уже давно стала известной. В свое время она обладала титулом «Мисс Россия». После этого блондинка смогла построить карьеру телеведущей. Но теперь она все чаще участвует в фотосессиях и организовывает разные мероприятия. Виктория в 38 лет может похвастаться стройной фигурой. И это при том, что несколько лет назад она стала мамой, родив первенца — сына Марка Лео.

Еще недавно Лопырева была в Москве, но теперь она снова проводит время в Дубае. Модель посещает вечеринки и устраивает посиделки с друзьями. На днях она поужинала в компании Нюши. А вот теперь блондинка покаталась на яхте. Для такого случая она облачилась в топ и трикотажную мини-юбку салатового цвета. Виктория подчеркнула не только свои бедра, но и показала роскошное декольте.

Поклонники были сражены тем, как выглядит жена Игоря Булатова. Многие одарили молодую маму комплиментами. «Шикарно выглядите», «Очень красиво», «Какая у вас завидная фигура», «Просто богиня», «Близняшки хороши», «Как у вас стоит бюст без пуш-ап?», «Просто нереальные формы», — стали писать пользователи Сети. К слову, в Дубае также отдыхают этой осенью Анна Хилькевич, Кети Топурия и другие известные персоны.

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