«Слишком красиво»: Лопырева в шелковом платье в пол цвета морской волны отметилась в Дубае

Виктория Лопырева уже давно стала знаменитостью, хоть и не носить корону обладательницы титула «Мисс Россия». Она поддерживает себя в форме и не перестает пополнять гардероб женственным нарядами.

В этом году жена Игоря Булатова посетила много светских раутов. Каждый раз блондинка подбирает себе новые образы, стараясь выглядеть элегантно. Но вот уже несколько недель она находится в Дубае, где также не сидит на одном месте.

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Для Виктории было очень волнительно, когда она готовилась в русскому фестивалю. Недавно состоялся гала-вечер, на котором ей довелось встречать гостей. Лопырева в вечернем платье с пайетками произнесла речь со сцены. Тогда ее поддержала подруга певица Нюша. А теперь модель поделилась кадрами с фотосессии. Она предстала в шелковом платье-сорочке в пол цвета морской волн. Наряд дополнили очень длинная вязаная туника в тон.

Виктория продефилировала по холлу гостиницы. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и загар. Босоножки на шпильке дополнили ее аутфит.

«Слишком красиво», — заявила звезда.

Поклонники тоже остались в восторге от того, как выглядит модель. Многие одарили ее комплиментами. «Безупречно, Вика », «Какие красивые цвета», «Какая вы роскошная! Это просто сногсшибательный наряд», «Очень нравятся ваши образы», «Вы прелестны в любых платьях, но в этом особенно хороши», — прокомментировали кадры подписчики.

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