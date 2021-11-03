«На 8 месяце беременности!»: Нюша в юбке по фигуре и горчичных босоножках пришла на концерт

Певица для выхода в свет с мужем Игорем Сивовым выбрала вечерний лук. Она получила комплименты от подруги.

Нюша уже давно стала популярной певицей. Ее хиты «Вою на луну» и «Чудо» продолжают крутить на радио. При этом певица выпускает новые песни и снимает клипы. Но после свадьбы с Игорем Сивовым она стала меньше времени уделять творчеству, так как у нее появилась дочка Симба. Также в этом году она объявила о второй беременности, поэтому уже не выступает на сцене. Она проводит время с семьей в Дубае.

Вот уже несколько недель Нюша отдыхает в ОАЭ. Она не только ходит на пляж и гуляет с дочкой, но и появляется на вечеринках. Недавно певица в мерцающем платье отметилась с Викторией Лопыревой на гала-ужине. Теперь она посетила концерт, на котором выступили Кети Топурия и Сергей Жуков.

Для такого случая артистка облачилась в черный силуэтный наряд с топом и юбкой-футляром. Горчичные босоножки дополняли ее образ. Звезду сопровождал ее муж. Они насладились концертом в компании друзей.

«Какие красивые! Нюша, какая красивая! Вот так надо выглядеть на 8-м месяце беременности!» — заявила Мария Брюс.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит певица. Многие отметили, что она очень женственно выглядит. «Ну вы красотка», «Какие роскошные формы», «Нюша, как тебе идет животик», «Действительно, так выглядит далеко не каждая», «Нюша цветет», «На каблуках не тяжело?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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