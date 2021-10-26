Вид сзади: Лопырева в мини-бикини грациозно зашла в море, засветив упругий «орех»

Виктория Лопырева чуть меньше 20 лет назад стала стала обладательницей титула «Мисс Россия». И даже спустя годы она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. И это при том, что два года назад блондинка стала мамой, родив сына Марко Лео. Модель всегда была в центре внимания, когда появлялась на мероприятиях. И даже после замужества она не перестает покорять мужчин своей красотой.

Вот уже несколько недель Виктория находится в Дубае. Она посещает светские мероприятия и участвует в фотосессиях. Блондинка каждый раз облачается в женственные наряды. На этот раз она нашла время, чтобы покупаться и позагорать. Русская красавица предстала в синем мини-бикини. Она грациозно зашла в воду, засветив округлые бедра и тонкую талию Волны ласкали ее тело.

Безупречные формы Лопыревой взбудоражили пользователей Сети. Они отметили, что не видели такой точеной фигурки. Многие осыпали молодую маму комплиментами.

«Какая стройная», «Ой, какой орех», «Просто ни единого изъяна», «Какая лань», «Тонкая талия и яблочки-ягодицы — просто мечта», «Такую увидишь и сразу влюбишься», «Бывают же такие формы», «Виктория, ну вы просто поражаете», «Это точно не сон! Какая вы богиня», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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