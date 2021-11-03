«Пустынная женщина»: Топурия устроила танцы в тонкой майке на свидании с мужем в Дубае

Кети Топурия является популярной певицей. Она уже много лет выступает с группой «А’Студио». Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля. Она не боится экспериментировать с образами. Артистка выступает в платьях и костюмах необычного фасона. В обычной жизни она выбирает более удобную, но не менее яркую одежду. Этой осенью она уже несколько недель отдыхает в Дубае.

Топурия вместе с мужем Львом Деньговым уже несколько лет, но свадьбу они сыграли год назад. Певица родила от него сына Адама. А от прошлых отношений у нее подрастает дочка Оливия. Неизвестно, взяла ли она с собой в путешествие детей. Но накануне Кети в черном платье-бюстье вышла в свет. Она также выступила на фестивале в ОАЭ, где была Нюша. А вот 3 ноября певица отправилась на свидание с мужем.

Пара отправилась кататься на верблюде по пустыне. Топурия запечатлелась с возлюбленным на верблюде.

«Как дела, Кэт? Пустынная женщина!» — сказал Лев. «Мы едем куда-то! Я и мой прекрасный верблюд, и муж мой», — ответила артистка.

Они добрались до места, где стоят диваны под навесом, а музыканты играют мелодии. Топурия стала танцевать в шортах, а потом засмеялась. По всей видимости, их ждал ужин на закате. Поклонники восхитились семейной идиллией.

«Такие хорошенькие», «Очень красивые», «Такая идеальная пара», «Лев прекрасен», «Счастливая и красивая», — стали писать пользователи Сети.

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