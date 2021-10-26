«Сногсшибательно выглядит»: Орбакайте в силуэтном платье в пол и на шпильках выступила в Нескучном саду

Кристина Орбакайте обычно много путешествует. В этом году она предпочитает проводить время в России. Певица не скрывает, что ей нравиться навещать родных и выступать для поклонников. Не так давно она отвезла дочку Клавдию в США, где девочка учится в школе. Сама артистка вернулась в столицу и успевает не только сниматься в кино, но и посещать разные мероприятия. Каждый раз она подбирает себе броский наряд.

Так недавно Кристина повеселилась на юбилее у Николая Баскова в платье с пайетками. А для посещения шоу Comedy Club она надела глянцевую юбку и бра поверх рубашки. Накануне артистка также приняла участие в съемках интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?». Она выступила в Нескучном саду во время музыкальной паузы. Орбакайте предстала в черном силуэтном платье в пол со стразами и босоножках на шпильке. Наряд с капюшоном подчеркнул ее стройную фигуру.

«Что? Где? Когда?» 35 лет в прямом эфире!! Поздравляю команду Знатоков с прекрасной победой», — отметила звезда.

Она также рассказала, что вместе с семьей любит смотреть передачу и отгадывать ответы. Певица накинула на плечи пальто, чтобы не замерзнуть. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Надя Иванова.

«На самом деле, платье подчеркивает изящный силуэт. В свои 50 Кристина сногсшибательно выглядит. Я бы вообще не говорила о теме возраста в этом случае, так как фигура у нее безупречная, высокий рост. Это платье ей подходит по силуэту, несмотря на этот высокий шлиц. Красивая линия декора в зоне декольте. Также капюшон накинут на голову — интересная деталь. Наряд украшен мерцающими стразами, что смотрится красиво. Мне интересно, какой образ хотела донести Кристина. Наряд с таким декольте говорит о чувственности, привлекательности, но при этом у нее полностью закрыто все. Вверх выглядит как водолазка с некрасивым хомутом по шее, также тут есть перчатки. В сочетании с этими деталями и еще колготками, Орбакайте напоминает закрытую женщину. Образ аскетичный и не такой яркий, как мог бы быть», — поделилась мнением эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Надя Иванова — визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства. Опыт в сфере фэшн 19 лет.

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