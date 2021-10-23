Высокие потолки, шторы в пол: Орбакайте показала, как дочка занимается музыкой в домашней обстановке

Певица контролирует все по видеосвязи, так как находится с наследницей в разных странах.

Кристина Орбакайте не скрывает, что ей приходится часто ездить в США. Там у нее не только есть недвижимость, но и в Нью-Йорке учится ее дочка Клавдия. В этом году артистка большую часть времени проводит в России. Она даже свой юбилей отпраздновала в кругу родных. все лето певица гастролировала, а теперь посещает мероприятия и снимается в кино. А вот ее наследница вернулась в Америку, так как там начался учебный год.

Ранее Кристина призналась, что переживает за старшего сына Никиту, который участвует в «Ледниковом периоде» и получил несколько травм. Оказалось, что она также контролирует, как дочка занимается учебой. Артистка поделилась кадром, на котором видно зал с высокими потолками и шторами в пол. За роялем сидит Клавдия и что-то играет. Орбакайте в это время наблюдает за ней по видеосвязи.

«Домашнее задание по музыке», — подписала фото звезда.

Поклонники восхитились тем, какая певица заботливая мама. Многие также похвалили Клавдию за старания. К слову, девочка летом гостила у Пугачевой и много времени провела с Лизой и Гарри. Дети вместе играли.

«Какая она трудолюбивая», «У нее все получится, музыкальный ребенок», «Думаю Клавдия прекрасно играет», «Такая просторная комната, очень красиво», — стали писать пользователи Сети.

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