Сын Орбакайте повеселился в караоке с Бородиной и Муцениеце после съемок «Ледникового периода»

Никита Пресняков провел время в компании коллег по ледовому шоу и показать, как умеет петь.

Кристина Орбакайте в этом году большую часть времени проводит в Москве. Она возобновила съемки в кино, снова ездит на гастроли, а также появляется на светских мероприятиях. Также певица признавалась, что переживает за своего старшего сына Никиту Преснякова, который в этом году решился принять участие в «Ледниковом периоде». Если сначала он держался неуверенно и даже получил травмы, то теперь судьи ставят ему высокие оценки.

19 октября состоялись съемки нового выпуска шоу. О том, как Никита откатал номер с Натальей Забияко пока ничего не известно. Но после проката он отправился в караоке с Ксенией Бородиной и Агатой Муцениеце, которые тоже участвуют в проекте, но занимают последние строчки в турнирной таблице. Однако это не помешало дружному коллективу развеяться.

Пресняков исполнил несколько песен на английском языке. Он также танцевал. А вот Бородина наблюдала за тем, как он выступает. В какой-то момент она засняла Агату, которую друзья буквально не хотели отпускать из караоке-клуба.телеведущая посмеялась над происходящим. К слову, с ними была и жена Никиты Алена Краснова. Она всегда приезжает на шоу, чтобы поддержать мужа.

Поклонники были рады тому, что участники проекта подружились. К слову, Муцениеце и Бородина находятся в разводе, поэтому обе позволяют себе вечерами выходить в свет или веселиться с друзьями.

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