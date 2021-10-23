В стильной компании: Орбакайте в платье канареечного цвета отметилась с Пугачевой на танцполе

Кристина Орбакайте является известной актрисой и певицей. Она часто ездит в США, где у нее есть свой дом и квартира. Однако в этом году артистки много времени проводит в России. Она снялась в продолжении картины «Любовь-морковь» и даже сыграла роль в сериале. Ее дочка Клавдия гостила у бабушки в деревне Грязь, но недавно уехала учиться в Нью-Йорк. А вот Орбакайте не пропускает громких мероприятий.

Недавно она презентовала духи, а также повеселилась на премии «Виктория». Теперь певица также поделилась кадрами с вечеринки Николая Баскова. На празднике она отметилась в мини-платье с пайетками канареечного цвета и туфлях с узором. На плечи артистка накинула бархатную тунику. Она не только запечатлелась с именинником, но и отметилась на танцполе с мамой и Максимом Галкиным. Они увлеченно танцевали, с улыбками на лицах.

«Поздравляли с 45-летием, обнимали, желали всего замечательного и побольше самому добродушному и жизнерадостному артисту Николаю Баскову. Мы со всеми гостями насладились веселой и зажигательной атмосферой этого праздника! Дождались фото», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились тем, как умеет веселиться актриса. Многие также оценили ее образ. Не осталась не замеченной и Примадонна. «Кристина, выглядите безупречно-потрясающе!», «В элегантной стильной компании такой зажигательный праздник превращается в особое волшебство», «Вы так похожи на маму стали», «Алла такая счастлива», — прокомментировали пост подписчики.

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