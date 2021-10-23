Привлекла внимание: Орбакайте в бра из бисера и джинсовой рубашке впервые появилась в Comedy Club

Певица выбрала необычный образ для выхода в свет. Она также похвасталась новой прической.

Кристина Орбакайте в этом году предпочитает проводить время в России. Она часто видится с мамой Аллой Пугачевой. Летом у Примадонны гостила внучка Клавдия, но теперь девочка находится в Нью-Йорке, где ходит в школу. А вот Кристина активно работает, дает концерты и ездит на съемки. Недавно она побывала на премии «Виктория», где продемонстрировала платье с кружевом.

А накануне Орбакайте впервые пришла на шоу Comedy Club. Она пообщалась с Павлом Волей и Гариком Харламовым. Певица для такого вечера выбрала необычный лук. Она предстала в джинсовой рубашке, поверх которой надела бра из бисера. Глянцевые черные брюки дополнили образ. Кристина также предпочла укоротить волосы, сделав объемную небрежную укладку.

Она предложила ведущим подобрать название для ее концерта.

«Если я в 50 буду выглядеть как Кристина, то я в 50 буду потрясающе красивой женщиной», — заявил Харламов. «Кристина Орбакайте, иду на шестой десяток», «Баба ягодка опять плюс пять», «Какая боль, какая боль, юбилейный концерт 50», — предложили ведущие названия. «Какая ж молодая ты, девочка моя», — также предложила сама Кристина.

Поклонники восхитились тем, как выглядит дочка Пугачевой. Многие отметили, что образ ей идет. «Бесподобная», «Такая в стиле 90-х, классно», «Умеете удивлять и очаровывать», «Безумно хороши», «Мне показалось, парни смущались вас», «Красота — великая сила», «Вам надо было выйти на сцену, пусть все любуются», — прокомментировали пост подписчики.

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