Романтика и красота: Алсу в белоснежном платье и косухе цвета карамели предстала на лодке

Певица поделилась кадрами со съемки на природе, где с ней произошла неловкая ситуация.

Алсу уже в 17 лет выступала на сцене «Евровидения». Она восхищала публику не только голосом, но и своим стилем. С годами певица не растеряла своего чувства стиля. Она часто появляется на сцене в роскошных вечерних платьях. С наступлением пандемии артистка почти не выходила в свет, но в этом году она возобновила выступления. Недавно артистка спела с дочкой Микеллой в шоу «Дуэты».

По всей видимости, Алсу решила порадовать поклонников новым треком. Она поделилась кадрами со съемок клипа. Ради такого случая певица примерила неожиданные образы. Сначала она покрасовалась в алом платье-футляре с корсетом. Потом артистка вышла на лужайку, где стала позировать в леопардовом наряде и шляпке. Еще один образ уже в романтическом стиле артистка надела для катания на лодке.

38-летняя Алсу в белоснежном платье в пол и косухе цвета карамели села в лодку с веслами. Однако она не ожидала, что сразу поплывет.

«Артистка уплывает!» — крикнули за кадром. «Все, а обратно не приплывает», — засмеялась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие одарили ее комплиментами. Алсу может похвастаться стройностью и моложавым видом. К тому же, она не боится экспериментировать с образами. «Очень красиво», «Какая классная идея», «Вы словно современная леди», «Нас ждет что-то интересное», «Алсу, вы бесподобны», «Хочется уже увидеть ролик», «Какие крутые наряды», — стали писать пользователи Сети.

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