Леди в красном: Алсу в платье-футляре с прозрачным корсетом подчеркнула тонкую талию

Алсу является популярной певицей. Она выступает с на сцене с малых лет. Артистка в свое время оказалась в шаге от победы на «Евровидении». Теперь по ее стопам пошла одна из дочек Микелла. Девочка уже участвовала в шоу «Голос. Дети». Алсу не скрывает, что еще сильнее сблизилась с наследниками во время пандемии. Она даже стала чаще одеваться в молодежном стиле. 38-летняя звезда всегда тщательно подбирает себе образы.

Обычно Алсу выбирает наряды из шелка, костюмы и элегантные вечерние наряды. 20 октября певица поделилась кадрами с фотосессии. Она заинтриговала поклонников, представ в ярком и женственном образе. Многодетная мама покрасовалась на камеру в алом платье-футляре с прозрачным корсетом и рукавами-фонариками. Лук дополнили косичка и золотые сережки. Также ей сделали макияж с красной помадой.

«Джунгли зовут», — написала она.

Звезда позировала среди пальмовых листьев в свете солнца. Наряд подчеркнул ее тонкую талию. Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие адресовали ей комплименты.

«Это очень красиво», «Как же вам к лицу этот цвет», «Это безумно красиво», «Это потрясающее платье», «Как налюбоваться», «Очень стройная», «Вы только молодеете», «Прям леди мармелад», «Как хочется такое же платье и такую же фигуру», «Как всегда, бесподобна», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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