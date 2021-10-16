Леди в черном: Гагарина в мини-платье с атласным корсетом устроила танцы с Алсу на публике

Певица повеселилась на юбилее Николая Баскова. Так сложилось, что многие гости пришли в нарядах черного цвета.

Полина Гагарина является одной из самых популярных певиц в стране. Она не перестает давать концерты и выпускать новые хиты. При этом артистка обычно всегда находит время для детей. Недавно она отпраздновала день рождения сына Андрея от первого брака. Они провели целый день в Санкт-Петербурге. Также артистка растит дочку Мию от второго мужа, с которым развелась в прошлом году.

Гагарина не часто появляется на вечеринках в качестве гостя. Но накануне она посетила праздник, который устроил Николай Басков. Певец с размахом отпраздновал 45-летие. Полина для такого случая облачилась в атласное мини-платье с прозрачным корсетом и рукавами-фонариками. Ее лук дополнила сумка Dior и туфли-лодочки. Она устроила танцы с Алсу и Жасмин, которые тоже пришли в черных нарядах.

Примечательно, что Гагарина подчеркнула свои стройные ноги. Она затмила Алсу, хоть и выглядела более хрупкой. Гости танцевали до поздней ночи. Более того, артистка потом выступила для публики, переодевшись в мерцающее мини-платье.

Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие также посчитали, что после развода она похорошела. «Полина, у вас невероятная внешность», «Какое платье», «Как вы удачно выбрали черное платье», «Алсу тоже в платье, но у вас ноги изящнее», «Какие элегантные девушки собрались», «Очень круто выглядите все», «Такая компашка», «Девчули отрываются», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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