«Очень стильно»: Микелла Абрамова в стеганом бомбере и брюках палаццо выступила с мамой

Алсу приняла участие в шоу «Дуэты». На одной сцене с ней оказалась дочка. Они продемонстрировали актуальные луки.

Алсу уже давно является популярной певицей. Она покорила сцену еще в юности. Со временем исполнительница хита «Зимний сон» стала женой бизнесмена Яна Абрамова. Она подарила избраннику троих детей: Сафину, Микеллу и Рафаэля. Во время пандемии артистка стала еще ближе с наследницами. 38-летняя звезда даже стала одеваться в наряды в более молодежном стиле.

Недавно Алсу посетила вечеринку с мужем. А вот на шоу «Дуэты» она не знала, что споет с дочкой. На сцене артистка появилась в черном мини-платье и на шпильках. Когда стена поднялась, то за ней стояла Микелла. Девушка тоже отдала предпочтение монохромному наряду. Но она была в брюках палаццо и черном стеганом бомбере.

«Многие, конечно, догадались, что петь я буду именно с дочечкой. Не знаю как мне это удалось, но Микелла реально даже не подозревала с кем будет ее дуэт! Она ежедневно пытала меня и всех, кто мог быть в курсе, но мы не сдались», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились не только стройной Алсу, но и ее наследницей. Многие отметили, что она растет модницей, как мама. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Модный образ в молодежной, облегченной подаче черного монохрома. Интересная задумка. Воздушные свободные брюки палаццо из струящейся ткани облегчили черный цвет, а верху легкость добавил объем и стежка бомбера. Кстати такая стежка ромбиком — микро тренд осенне-зимнего сезона 2021 — 2022. Ритм стежки гармонично обыгран цепью — чокером, а вот белые стразики цепи поддержали цвет топа. Ниспадающие волосы поддержали брюки. Образ смотрится очень стильно, эффектно и молодежно!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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