Современный образ: Алсу в струящемся леопардовом платье в пол и шляпке позировала на лужайке

Алсу является одной из самых известных исполнительниц в стране. Уже много лет она счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. Артистка продолжает выступать и выпускать новые треки. При этом большую часть времени она проводит с дочками Сафиной и Микеллой, а также сыном Рафаэлем. Стоит отметить, что в 38 лет звезда не только может похвастаться стройной фигурой, но и моложавым видом.

Обычно Алсу не часто выходит в свет. Но после начала пандемии певица лишь в этом году возобновила концерты и стала появляться на вечеринках у друзей. Для появления на публике она подбирает элегантные и сдержанные образы. Но на этот раз артистка решила поэкспериментировать. На фотосессии артистка примерила несколько луков. В леопардовом струящемся платье она предстала на зеленой лужайке.

Ее образ дополнили жакет с поясом и широкополая шляпка. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Певица намекнула, что снимается в новом клипе.

Поклонники восхитились тем, как выглядит многодетная мама. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну ты просто космос», «Ох, никогда не видела на вас подобное», «Вы во всем сама элегантность», «Как оторвать глаза от такой красоты», «Алсу, ну нельзя быть красивой такой», «Просто сразу не узнала даже», «Вы не перестаете удивлять», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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