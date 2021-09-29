«Вершинки заострились»: невестка Орбакайте в «голом» платье без лифа не скрыла упругий бюст

Алена Краснова уже четыре года счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Она стала частью звездной семьи. Примечательно, что сын Кристины Орбакайте музыкант, а также актер. Не так давно он сыграл в Губернском театре и на премьере его поддержали мама и жена. К слову, сама Алена строит карьеру модели. Не так давно она окончила вуз. Теперь она все чаще участвует в фотосессиях.

Порой Алена облачается в смелые наряды. Так, на день рождения к детям Аллы Пугачевой она пришла в кожаной мини-юбке. А вот 29 сентября модель решила насладиться обедом в ресторане. На улице она предстала в трикотажном мини-платье нюдового цвета. Наряд с декольте на молнии подчеркнул ее стройную фигуру. Невестка Орбакайте была без нижнего белья, поэтому засветила округлый бюст.

Поклонники были впечатлены фигурой жены Преснякова. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну что за красотка», «Самая красивая и сексуальная!», «Без лифа особенно пикантно», «Словно голая», «Вершинки заострились», «А Никита не против таких кадров? Красиво, конечно, но уж очень откровенно», «Это очень красиво», «Так и ходите всегда», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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