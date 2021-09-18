Подбежала к сцене: Орбакайте в блузке в горох и черном костюме поздравила старшего сына с премьерой

На днях в «Губернском театре» состоялась премьера спектакля «Безымянная звезда», где сыграл Никита Пресняков. Его поддержала не только жена, но и мама.

Кристина Орбакайте не сразу обрела счастье в личной жизни. Она состояла в отношениях с Владимиром Пресняковым, от которого родила первенца Никиту. Потом они расстались. Певица стала встречаться с бизнесменом Русланом Байсаровым. Ему она тоже подарила сына Дени, но этот союз был некрепким. Но вот уже 16 лет артистка счастлива в браке с Михаилом Земцовым и воспитывает девятилетнюю дочку Клавдию.

Со всему наследниками Орбакайте находится в теплых отношениях. Этим летом она смогла каждому уделить время. Старший сын звезды строит музыкальную карьеру, но не так давно Сергей Безруков позвал его в «Губернский театр». Никита стал актером в мюзикле, где сыграл с Анной Снаткиной. Премьера спектакля «Безымянная звезда» прошла 16 и 17 сентября. В первый день его пришла поддержать жена Алена Краснова.

А вот накануне насладилась работой наследника Орбакайте. Когда Никита вышел на поклон, певица выбежала к сцене с букетами цветов. Она предстала в черном костюме с брюками клеш и блузке в горох. Певица поцеловала сына и его коллегу Анну. Она аплодировала вместе с залом.

Поклонники восхитились тем, какая выглядит Кристина. Многие также отметили, что она очень внимательная и заботливая мама. «Какая шикарная! Просто огонь», «Кристина просто чудо, примерная мама и красавица», «Никита точно пошел в вас, очень талантливый парень», «Как же приятно Никите такое внимание. Это прекрасно», «Классно, какой у вас сын артистичный», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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