Все в сборе: Орбакайте устроила танцы с мамой, сыном и невесткой на празднике двойняшек

Алла Пугачева и Максим Галкин устроили вечеринку для своих детей, который отметили день рождения. Поздравить их пришли родственники и друзья.

Алла Пугачева счастлива в браке с Максимом Галкиным. Она уже редко выступает на сцене, предпочитая все свободное время посвящать друзьям. Примадонна воспитывает двойняшек Лизу и Гарри. Примечательно, что у малышей очень большая разница со старшей сестрой Кристиной Орбакайте, которая в этом году отпраздновала 50-летие. А вот малыши только пошли во второй класс.

18 сентября Пугачева и Галкин устроили вечеринку в стиле «Звездных войн» для двойняшек, которым исполнилось по 8 лет. Им удалось организовать роскошный праздник с аниматорами, представлениями, танцорами, кэнди баром и световым шоу. Лиза сменила несколько нарядов. Она была облачена в пышное платье белого цвета, а потом переоделась в кюлоты и футболку. Гарри весь день ходил в белых брюках и футболке.

Пока именинники веселились, за ними наблюдали не только родители Орбакайте тоже приехала на праздник она устроила танцы с сыном Никитой Пресняковым и его женой Аленой Красновой. Потом она подошла и к Алле Борисовне. Певица тоже не только улыбалась, но и танцевала под современный бит. Примадонна смогла провести вечер с детьми и внуками.

Поклонники восхитились дружной звездной семьей. Множество комплиментов получила Орбакайте, а также ее 72-летняя. А вот армия Лизы и Гарри неустанно растет. Многие пророчат детям большое будущее. «Какие классные дети», «Алла прям сияет», «Какая Пугачева красотка», «Кристина с мамой просто одно лицо», «Какие красотки, просто великолепная семья», «Никита такой скромник», — стали писать пользователи Сети.

Праздник завершился тем, что дети задули свечи на торте, который был огромным. Сладкое угощение украшали персонажи саги «Звездные войны». Именинники пришли в восторг от торта. Галкин разделил с ними этот важный момент.

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