«Не забудь послать осенний поцелуй»: Пугачева произнесла трогательную речь в поддержку Пересильд

Юлия Пересильд уже около 20 лет снимается в кино. В ее копилке такие работы, как фильм «Битва за Севастополь», «Доктор Рихтер», «Зулейха открывает глаза». Она воспитывает Анну и Марию, которых родила от режиссера Алексея Учителя. Но материнство не мешает ей покорять новые вершины. Она согласилась на сложную подготовку, чтобы полететь в космос.

Недавно Юлия отправилась на Байконур, откуда ей в октябре предстоит стартовать на МКС, где пройдут съемки фильма Первого канала «Вызов». Родные провожали актрису, так как очень за нее переживают. Вместе с ней в космос отправится и режиссер Клим Шипенко.

Уже больше месяца она готовится к ответственному событию. В интервью артистка призналась, что при взлете будет слушать песню Аллы Пугачевой. Сама Примадонна решила поддержать Пересильд и засняла для нее видеопослание. Певица предстала в домашней обстановке в джемпере и с хвостиком на голове.

«Дорогая Юлечка, ты так долго готовилась к этому событию. А если долго мучиться, у тебя обязательно все получится. Надо только крылья распахнуть и взлетать над прежней над собой. И, пожалуйста, не забудь послать осенний поцелуй нашей планете, нашей замечательно планете. Мы ждем тебя, возвращайся», — сказала она.

Юлия была в восторге. Ее очень тронула речь звезды.

«Алла Борисовна… Единственная! Неповторимая! И любимая мною всегда! Женщина! Актриса! Певица и большой человек. Спасибо вам! Как же мне приятно и важно это», — отметила актриса.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит Примадонна. Многие даже ее не узнали с новой укладкой и ярким макияжем. Напомним, что Пересильд должна отправиться в космос 5 октября. А вернется она 17 октября на корабле «Союз МС-18».

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