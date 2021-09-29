Кристина Орбакайте: «Учить уроки с дочкой бывает нелегко»

Этой осенью Кристина Орбакайте снимается в одной из главных ролей в сериале «Тест на беременность-3», потом едет на гастроли по регионам нашей страны. А 28 ноября у артистки юбилейный концерт в столичном «Крокус Сити Холле».

Дата шоу Кристины Орбакайте совпала с Днем матери (в России он празднуется в последнее воскресенье ноября). Мы поговорили с Кристиной Орбакайте о ее материнских заботах и о концертах в нынешних непростых условиях.

— Кристина, ваш последний альбом называется «Свобода». Какие ассоциации это слово вызывает у вас сейчас?

— Слово «свобода» очень верно олицетворяет меня. У меня никогда не было никаких запретов, преград, я всегда была свободна в самовыражении, музыке. К слову, работа над песней «Свобода» началась незадолго до пандемии коронавируса, которая остановила нашу жизнь.

Релиз на песню вышел в сложные времена — во время локдауна, поэтому эта работа стала неким символом свободы передвижения, свободы от изоляции с окружающим миром. Когда я исполняю ее на концертах, меня переполняет радость оттого, что мы с поклонниками вновь можем встречаться вживую, а не только в социальных сетях и телеэфирах.

— Какие условия приходится теперь соблюдать артистам? Члены вашей команды привиты?

— Увы, ситуация все еще остается сложной, нестабильной и с заболеваемостью, и с вакцинированием. В нашей команде есть люди, перенесшие вирус, есть те, кто поставил вакцину. Мы готовы к работе, к гастролям, но не все зависит только от нас. В каждом городе своя ситуация с уровнем заболеваемости: где-то он выше, где-то ниже. Поэтому стараемся построить наш график грамотно, чтобы требование Роспотребнадзора по заполняемости зала в том или ином городе было более 50%.

Конечно, мне и коллегам — театральным, эстрадным артистам, обидно из-за пандемии терять работу и общение со зрителем. Но мы понимаем, что важнее здоровья нет ничего. Уверена: мы вместе преодолеем эти трудные времена и скоро вновь будем встречаться в полных залах.

— Большое шоу в «Крокусе» — это особый концерт. Чем будете удивлять?

— Все фишки раскрывать не стану, но, думаю, репутация моих шоу всем известна. Это будет красиво! Живой звук, профессиональный балет, костюмы. Я исполню как новые, так и старые, полюбившиеся моим поклонникам песни. Режиссер шоу — Андрей Царь, а он очень интересный, творческий человек.

— У вашего альбома «Перелетная птица» юбилей — он вышел 20 лет назад. Когда было проще угадывать с хитами: в начале века или теперь?

— Угадывать с хитами не так просто. Но отмечу, что все композиции, которые вошли в альбом «Перелетная птица», я по сей день с удовольствием исполняю на концертах — зритель их помнит и подпевает. Сложно сказать, как мы выбираем песни, у каждой своя судьба. Одни быстро находят отклик в сердцах слушателей, другие же ждут своего звездного часа.

Но могу сказать точно — я всегда подбираю себе песни с душой, со смыслом, с характером. И порой мне не важно, станет эта песня хитом или нет. Важно, что она интересна мне и что-то в ней меня зацепило.

«Ощущаю себя свежо»

— В этом году вам исполнилось 50. Легко подружились с юбилейным возрастом?

— К своему юбилею я подошла абсолютно осознанно, хотя эта цифра меня немного удивляет, ведь чувствую я себя несколько иначе. Ощущаю себя свежо, креативно, готова еще на многие эксперименты и уверена, что сил хватит!

Что касается внимания к здоровью, то, уверяю вас, нагрузки не уменьшаю, а временами даже увеличиваю. Особенно сейчас, когда карантинные ограничения постепенно снимаются, появляется желание творить, заниматься любимыми делами, музыкой, съемками, театром… Выпускать новые песни, альбомы, клипы, готовить шоу.

— Если вы не работаете, то как проходит ваш обычный день?

— Когда выпадает такая возможность, то хочется никуда не торопиться, поспать подольше, посвятить время себе, позаниматься спортом. В такие дни я стараюсь найти время для простых женских радостей — посетить косметолога, сходить на массаж, сделать приятные процедуры.

А вечером, например, встретиться с друзьями, подругами, с которыми из-за плотного графика мы редко видимся. Ну и, конечно же, семья! Прекрасно, когда мы можем провести время вместе с родными, поехать к маме, встретиться с сыновьями, — все это очень ценно для меня.

— У вас в семье все очень стройные — вы, муж Михаил, дочь Клава,старшие сыновья. Это все ЗОЖ, жесткие ограничения?

— Держать себя в форме, быть стройным, подтянутым человеком — это и есть здоровье, молодость. Мы стараемся с рождения прививать дочке правильные привычки, в том числе и относительно питания. Рады, что Клавочка принимает их — она любит то же, что и мы. В нашем рационе есть множество полезных продуктов — это простая еда, к примеру, гречка, растительное молоко. Мы стараемся не перебарщивать с рафинированными продуктами, со сладким, хотя в душе каждый из нас сладкоежка. Не забываем про физическую активность — без фанатизма, изнуряющих упражнений, у нас умеренные нагрузки, ведь самое главное — это двигаться, идти вперед.

«Дочь поет на трех языках»

— Учите уроки вместе с Клавой? Приходится заставлять?

— Могу признаться — с уроками бывает нелегко! Завидую тем родителям, у кого дети сами бегут делать уроки с удовольствием. Клавдия старается учиться, говорит на трех языках, а я ей стараюсь помогать — не по всем предметам, конечно.

У нас есть некое распределение: например, я помогаю по русскому языку, музыке. Папа принимает участие в изучении английского, испанского, математики. Вместе выполняем творческие задания, поделки, рисунки.

Как мне кажется, иногда желание учиться приходит несколько позже — мы все разные, и у каждого своя история. Кто-то с первых классов рвется в бой, а впоследствии немного остывает в стремлении узнавать, изучать новое, а некоторые, наоборот, начинают немного с неохотой, а потом их увлекает учебный процесс.

Никита — это первый вариант: маленькому ему было очень интересно, а потом уже, с возрастом, он любил только определенные предметы. А Дени — наоборот! К выпускным классам стал круглым отличником и окончил школу со всевозможными почестями. А какой путь выберет Клавдия — посмотрим.

— Наше поколение смотрело фильм «Чучело», а теперь сложные отношения с одноклассниками называют модным словом «буллинг». Что вы предпринимаете для того, чтобы не допустить подобных проблем?

— Буллинг в школе как для детей, так и для взрослых — серьезная проблема, так как он становится причиной психических, нервных расстройств у детей. И взрослым нужно серьезно и трепетно следить за этим, потому что дети часто держат свои переживания в тайне. Важно наблюдать за поведением ребенка и сохранять с ним доверительные отношения. Мы с мужем внимательно наблюдаем за нашей Клавдией: ее настроением, как она общается с одноклассниками.

Дочь всегда делится своими переживаниями. Мы порой даем какие-либо советы, потому как не всегда и не в каждом классе все бывает гладко: у детей разные характеры, разные семьи и воспитание. Мы пока не сталкивались с какой-то серьезной проблемой. Клавдия только в 4-м классе, но все же случаются иногда легкие конфликты в школе среди девочек. Поэтому держим руку на пульсе.

— Клавдия поет, снялась в вашем клипе «Сон во сне». Она профессионально занимается вокалом? Что любит слушать?

— Клавдия знает все музыкальные новинки, прекрасно разбирается в них и поет эти песни на трех языках. Проведя летние каникулы в Москве и Подмосковье, она познакомилась с молодыми группами, артистами, песнями, которые сейчас популярны в России. Это группа Dabro, Niletto, Клава Кока. Пока профессионально вокалом Клава не занимается, мы делаем акцент на музыку, но ей нравится петь, и, если получится, будем развивать ее и в этом направлении.

— Максим Галкин публикует в соцсетях видео, где Клава весело проводит время с Лизой и Гарри. Это пока вы на гастролях? Хорошо ладят ребята?

— Это лето Клавочка провела с моей мамой, с Лизой, Гарриком. И это было потрясающее, счастливое лето для нее. Я называю это «летним лагерем» — у них был режим, занятия, были увлекательные игры, спортивные мероприятия, просмотры фильмов. Их лето прошло очень продуктивно и интересно. У детей прекрасные взаимоотношения, семейные, творческие, дружеские. Они всегда втроем устраивают нам сюрпризы, разучивают песни, придумывают всяческие сценки, спектакли. Прекрасно ладят, дружат, скучают друг по другу, когда далеко.

— Чем Клавдия похожа на вас? Что взяла от папы?

— Да, они берут что-то от родителей, но это синтез мамы и папы. В сыновьях я вижу свои черты характера. Но не то, что они копируют меня, а то, в чем я послужила для них примером — в выборе жизненных взглядов, рабочих приоритетов. Клавдия пока наблюдает. Когда я, например, собираюсь куда-то и наношу мейкап, дочка обязательно рядом — будет прихорашиваться и улавливать стилистические моменты, а иногда и давать советы мне в выборе образов, нарядов, аксессуаров. И если она оказывается со мной на съемках, всегда помогает мне, опекает меня, советует — моя настоящая помощница.

— Вы с мужем приобщаетесь к новым трендам, чтобы быть на одной волне с ребенком?

— Дочка в нашу жизнь и семью в первую очередь привнесла огромное счастье и радость. Что касается новинок, мы с мужем люди современные, модные, поэтому нет такого, что мы от чего-то безвозвратно отстали. Мы обмениваемся впечатлениями, ощущениями, а потом уже это или остается в нашей жизни, или же перестает быть актуальным. В пандемию Клава, как и многие ее ровесники, стала увлекаться ТикТоком — снимала видео, а мы ее поддерживали, принимали участие. Но сейчас она уже остыла к этому модному увлечению, и оно благополучно отошло на другой план.

— От чего вы испытываете терапевтический эффект, когда нужно перезагрузиться?

— Это может быть ванна с любимыми солями, травами или же баня… Также отдых у моря, под ласкающими солнечными лучами. Сюда же относится вечер в прекрасной компании с друзьями и теплый ужин с семьей. Я стараюсь быть позитивной, радоваться мелочам, каким-то приятным вещам в жизни и получать от этого удовольствие.

Личное дело

Кристина Орбакайте родилась 25 мая 1971 года в семье Аллы Пугачевой и Миколаса Орбакаса. В детстве занималась в балетной школе, училась игре на фортепиано. В школьные годы снялась в главной роли в фильме «Чучело», гастролировала с балетом «Тодес». Окончила актерский факультет ГИТИСа. В 24 года получила премию от Министерства культуры за лучшую женскую роль в спектакле «Понедельник после чуда». Снимается в кино, играет в театральных постановках. Выпустила 17 студийных альбомов. Замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. У артистки трое детей: Никита Пресняков (30 лет), Дени Байсаров (23 года), Клавдия Земцова (9 лет).

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