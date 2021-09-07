Леди в белом: Оксана Федорова в жакете на запах и прозрачных туфельках предстала на публике

Оксана Федорова не скрывает, что привыкла к постоянному внимаю. Она в 2002 году стала обладательницей титула «Мисс Вселенная». После этого ей удалось построить карьеру телеведущей, также она организовывает светские мероприятия и занимается журналом MODA Topical. При этом брюнетка успевает воспитывать двоих детей, ездить отдыхать с мужем и следить за своей внешностью.

На днях Оксана приняла участие в Дрезденском балу. Она продемонстрировала два изысканных вечерних платья. А вот 7 сентября в Москве состоялась премия «Мама года» журнала MODA Topical. На этот раз телеведущая появилась на публике уже в элегантном костюме молочного цвета. Жакет на запах скрыл изъяны фигуры, а прозрачные туфли Золушки, которые стали одной из самых популярных пар обуви в этом сезоне, завершили лук.

Федорова поприветствовала гостей и вручила большее 10 премий, одну из которых получила Наталья Подольская. Также на мероприятии появились Анита Цой, Рита Дакота, Жасмин и другие звезды.

Поклонники восхитились тем, как выглядела Оксана. Многие адресовали ей комплименты. «Обалденно выглядите!», «Ай, как здорово! И настрой какой!», «Очень красивые туфли», «Какая же вы красотка, костюм прям идеально сел», «Вы пример стиля», «Выглядите просто роскошно, такие стройные ножки», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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