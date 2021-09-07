«Невозможно оторваться»: Федорова в силуэтном платье в пол со шлейфом покрасовалась в янтарной комнате

Оксана Федорова — частая гостья на светских раутах и концертах. В свое время она стала обладательницей титула «Мисс Вселенная», но с короной ходила недолго. Однако многие поклонники до сих пор считают ее первой красавицей. В 43 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Более того, телеведущая часто участвует в фотосессиях и даже оказывается на балах.

На днях в Санкт-Петербурге состоялся Дрезденский бал. Федорова снова стала его ведущей. Для такого случая она приготовила несколько вечерних образов. В черном платье с перьями победительница конкурсов красоты дефилировала по красной дорожке и встречала гостей. А вот потом она облачилась в светло-серое платье в пол с вышивкой и открытой спиной. Наряд имел струящийся шлейф.

Оказалось, что Оксана смогла не только покружиться в вальсе, но и посетить янтарную комнату в Екатерининском дворце, где и состоялось торжество.

«Янтарная комната… „восьмое чудо света“, невозможно оторваться от этой красоты, хочется разглядывать каждую деталь и каждый элемент, погружаясь все больше и больше в величественную атмосферу царской эпохи», — отметила звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Федорова. Многие осыпали ее комплиментами. «О, боженьки мои. Как красиво», «Вот это я понимаю, такая красота для вас предназначена, Оксана!», «Платье прекрасное, цвет красивый!», «Вы прирожденная королева», «Царственная красота», «Платье словно создано для этого места», «Какая вы грациозная», — прокомментировали пост подписчики.

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