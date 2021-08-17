Нежность и грация: Оксана Федорова в струящемся белом платье в пол предстала на яхте

Оксана Федорова не скрывает, что следит за своей внешностью. Много лет назад она лишилась короны и титула «Мисс Вселенная», но до сих пор поклонники не перестают восхищаться ее красотой. Она успела построить карьеру телеведущей, а также модели. Более того, брюнетка обладает красивым вокалом, поэтому дает концерты. Удалась и ее личная жизнь. Она замужем за офицером Андреем Бородиным и растит двоих детей.

Этим летом Оксана снова отдыхает в Сочи. Она приехала туда с семьей. Порой телеведущей приходится посвящать себя работе, но на днях она смогла покататься на яхте с мужем и детьми. Федорова покрасовалась в лучах луны на палубе. Она облачилась в белоснежное платье в пол свободного кроя. Артистка распустила длинные волосы и сделала неброский макияж, подчеркнув природную красоту.

«Вечерний выход в море. Море волнуется. Вот-вот выйдет русалка, как в опере Даргомыжского. Берегись ее песен», — написала звезда.

Поклонники восхитились красотой Оксаны. Многие отметили, что она похожа на героиню сказок. «Если что, платье такое. А то можно нафантазировать всякое», — добавила телеведущая, почитав комментарии про возможную беременность. «Нереальная красавица», «Шикарная красотка», «Неужели вы не видите, что это платье такое и ветер надувает», «Великолепна королева русалок», — заявили поклонники.

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