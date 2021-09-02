Элегантная мама: Оксана Федорова в юбке-футляре и нюдовых лодочках предстала в школе

Оксана Федорова в свое время стала обладательницей титулов «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная». С тех пор прошло почти 20 лет. Примечательно, что она стала телеведущей, а также певицей. До сих пор Оксана часто участвует в фотосессиях и организовывает светские рауты. При этом она вышла замуж за офицера ФСБ Андрея Бородина и родила двоих детей: Федора и Елизавету.

Этим летом Оксана вывезла детей в Сочи. Там они не только наслаждались морскими прогулками и карабкались по горам. Дочка телеведущей ходила в балетный лагерь. А вот 1 сентября она отвела кроху во второй класс. Сын знаменитости пошел уже в третий класс. А в соцсети Федорова поделилась кадрами, где посещает школу и даже танцует с детьми, устроив флэшмоб. При этом она продемонстрировала элегантный наряд.

Оксана облачилась в юбку-футляр длинной выше колен, а также удлиненный жакет и туфли-лодочки нюдового цвета. Блузка и кейс дополняли ее лук в деловом стиле.

«Слушались бы такую учительницу?» — спросила звезда.

Поклонники пришли в восторг от 43-летней мамы. Многие одарили ее комплиментами. К слову, обувь под цвет кожи зрительно удлиняет их. Этой фишкой пользуются многие стилисты. «Какая вы стройная», «Еще как бы слушались», «Вы эталонная мама», «Таких красивых ног ни у кого нет», «Роскошно выглядите», «Еще и танцуете на каблуках», — прокомментировали пост подписчики.

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