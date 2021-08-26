Виктория Лопырева отметилась на вечеринке в одинаковых туфлях «Золушки» вместе с подругами

Светская львица заметила, что не только она выбрала элегантную обувь под вечернее платье.

Виктория Лопырева не скрывает, что следит за модой. Она не раз оказывалась в центре внимания благодаря своим нарядами. Победительница конкурса красоты «Мисс Россия» часто появляется на светских раутах. Она предпочитает выглядеть элегантно и женственно. Блондинка часто покупает новую обувь и сумки, чтобы разбавить образы и сделать акценты. На днях она прилетела на Алтай, где смогла показать очередной лук.

Ее подруга Елена Блиновская устроила роскошный праздник в честь своего дня рождения. На торжестве собралось много звезд. Виктория увиделась с Нюшей, Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. На вечеринке она появилась в алом платье с разрезом. Сначала девушка заметила, что в похожем платье пришла Бородина. А потом она обнаружила, что точно такие же туфли с острым носом и сиянием от камней надела ее подруга Валерия Чекалина.

«Сегодня это по моему дресс-код Золушка. Лучшие туфли», — отметила она. «Какая красивая», — восхитилась Лопырева. «А ты шикарна! В общем, у нас сегодня все очень красиво! Привет, сестра!» — сказала ей подруга.

Еще две девушки тоже выбрали такие туфли, только в другом цвете. Однако Лопырева не расстроилась. Весь вечер она веселилась на танцполе. Телеведущая провела время с друзьями, а также насладилась выступлениями Светланы Лободы и Филиппа Киркорова, которые приехали поздравить именинницу.

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