«Словно юбку забыла»: Ани Лорак в мини-платье с бахромой оголила загорелые прелести фигуры

Певица выступила на сцене, выбрала один из своих откровенных образов. Она сразила публику.

Ани Лорак является одной из самых известных украинских исполнительниц. Она обладает не только сильными вокальными данными, но и привлекательной внешностью. Артистка не раз получала комплименты от Сергей Лазарева, Филиппа Киркорова и других звезд. А недавно на «Новой волне» она не только выступила с новой песней, но и очаровала ведущего на красной дорожке, представ в пикантном наряде.

А вот теперь Лорак продолжает гастроли. Она делала перерыв 1 сентября, чтобы отвести дочку Софию в школу. Даже для школьной линейки певица предпочла надеть косуху и кожаные брюки, выделившись из толпы. Теперь она снова дает концерты. Накануне она выступила на частном мероприятии. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) запечатлелась в гримерке, представ в откровенном наряде.

Она позировала в мини-платье бахромой. Мерцающий наряд подчеркнул изгибы ее фигуры. Она обнажила загорелые ноги, а также засветила бедра. В таком луке артистка покорила публику.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лорак. Многие признались, что лишились дара речи. «Вы были невероятной!», «Какая, ах и ох», «Словно юбку забыла», «А повернитесь? Очень хотим видеть все», «Откровенно, но как же вам идет», «Бесподобная дива», «Какая красотка», «Каролина, ваши ноги эталонные», «Как вас налюбоваться?» — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также: