«Очень активный образ декольте»: Ани Лорак в «золотом» платье в пол впечатлила фигурой на «Новой волне»

Певица выбрала женственный наряд для последнего выступления на «Новой волне» в Сочи. Ее образ ошеломил ведущего мероприятия.

Ани Лорак всегда славилась не только своим голосом, но и красотой. Однако много лет она состояла в браке с турецким бизнесменом. Их брак казался очень крепким, но около двух лет назад певица развелась с избранником и стала сама воспитывать дочку Софию. В 42 года артистка может похвастаться стройность и моложавым видом. Она не скрывает, что занимается спортом и следит за внешностью.

Отдельное внимание Лорак уделяет своему гардеробу. Она рассказывала, что любит лаконичные образы, а с помощью аксессуаров делает акцент. Этим летом певица приехала на «Новую волну» в Сочи, где провела несколько дней. Она приготовила яркие номера, в которых предстала в мини-платьях с бахромой, а на красной дорожке ее можно было увидеть в желтом комбинезоне.

Для заключительно концерта конкурса молодых исполнителей Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) подобрала два наряда. В дуэте с Сергеем Лазаревым она исполнила новый трек, надев белое платье в пол. А вот потом артистка уже вышла на сцену в одиночестве, исполнив свой новый хит «Наполовину мой». На этот раз Лорак предстала в золотом платье в пол с декольте и разрезом для ног.

Позже она пообщалась с ведущим по имени Алексей на ковровой дорожке. Он едва не лишился дара речи, как другие мужчины, увидев певицу.

«Я несу красоту своей персоной», — отметила артистка. «Очень активный образ декольте», — отметил ведущий. «И очень активный разрез, как вы видели!», — добавила Каролина. «Как все подчеркивает», — изумился мужчина.

Певица призналась, что привезла с собой всего три чемодана, хотя Филипп Киркоров порой берет с собой шесть, а то и 12 единиц багажа.

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