Сразила всех: Лорак в мини-платье с ошеломительным декольте спела с Лазаревым на «Новой волне»

Певица приняла участие в творческом вечере Николая Баскова. Она порадовала публику не только дуэтом с Сергеем Лазаревым, но и женственным нарядом.

Ани Лорак не скрывает, что уже давно дружит с Сергеем Лазаревым. Поклонники отмечают, что они гармонично смотрятся вместе. Им даже приписывали роман, но слухи не подтвердились. Певица растит дочку Софию от первого брака. После развода с турецким бизнесменом она предпочитает хранить личную жизнь в тайне. А Лазаревы воспитывает сына Никиту и дочку Анну. Он признавался, что малышей выносили суррогатные мамы.

Этим летом Лорак встретилась с ним на «Новой волне» в Сочи. В этом году Сергей стал членом жюри в конкурсе молодых исполнителей. Он подготовил несколько выступлений, в том числе и дуэт с Каролиной ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.). В скором времени они презентуют совместную песню, а пока артисты исполнили хит Баскова «Ты далеко».

Если Лазарев выглядел элегантно в черном костюме с блестящим смокингом, то Лорак облачилась в мини-платье с бахромой и серебристые босоножки на шпильке. Они зажигательно выступили на сцене. Певица не только блеснула стройными ногами, но и продемонстрировала пышный бюст. Она кокетливо прыгала, демонстрируя, как оживает платье.

Поклонники были сражены образом звезды. Дуэт произвел настоящий фурор в Сочи. «Вы очень красивая, Каролина!», «Ваше выступление с Сережей Лазаревым просто огонь», «Очень красивая, яркая и нежная», «Шикарный образ», «Только Сергей мог перед вами устоять», «Какая фигурка, ух!», «Покорительница сердец», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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