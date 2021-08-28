«Это лучший вид»: Ани Лорак в ультракоротком платье и на каблуках засветила мощные бедра

Певица выступила в Кишиневе, выбрала один из своих откровенных образов. Она сразила публику.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Певица в этом году много путешествует. она успела провести время в Турции с дочкой Софией. Также она возобновила гастроли. Целую неделю артистка провела в Сочи, где приняла участие в «Новой волне». Звезда приготовила много образов, в которых появлялась на красной дорожке.

Лорак часто носит струящиеся платья в пол. Именно такой наряд она выбрала, чтоб спеть с Сергеем Лазаревым новый трек «Не отпускай». А вот после фееричной премьеры певица приехала в Кишинев. Там она выступила на публике в мини-платье с мерцающими пайетками. Наряд облегал ее фигуру и подчеркнул талия, а также стройные ноги. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) на шпильках энергично танцевала на сцене.

Публика с восторгом приняла артистку и подпевала ей. Лорак сверкнула пышными бедрами, а также роскошным бюстом, сразив фанатов. В соцсетях они осыпали ее комплиментами.

«Ох, наша Бейонсе», «Какая ты роскошная», «Женщина на миллион», «Это лучший вид», «Такое не скрыть», «Такая красотка, сногсшибательная», «Ваши мощные бедра просто манят», «Какое платье, вы в нем сияете», «Каролина, бесподобная», «Ваши формы божественны», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: