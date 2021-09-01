Стильная мама: Ани Лорак в косухе и ботильонах на танкетке проводила подросшую дочку в школу

Певица 1 сентября побывала на школьной линейке. Ее наследница от турецкого бизнесмена отправилась в 4 класс.

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она выступает не только в России, но и других странах. Певица славится своим голосом и красотой. Она долгое время состояла в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Однако в 2019 году они развелись. Тогда артистка не стала озвучила причины такого решения. При этом она стала еще больше внимания уделять дочка Софии.

Этим летом Лорак не только гастролировала, но и отдыхала. Она свозила наследницу в Турции. А теперь певица отвела ее в школу. 10-летняя София отправилась в четвертый класс. Она облачилась в форму — клетчатую юбку плиссе и жакет с гербом гимназии. А вот сама артистка выбрала непривычный для мам образ. Она отметилась у школьной доски в черных джинсах скинни, косухе и ботильонах на танкетке с открытым носом.

«С 1 сентября! С днем знаний! Пусть все наши детки будут здоровыми, успешными и счастливыми!» — написала в соцсети звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит подросшая наследница звезды. Много комплиментов получила и сама Лорак. «Дочка растет, а мамуля молодеет», «Какая уже взрослая», «Красавицы! Сонечке успехов в учебе отличных оценок», «Она способная, талантливая девочка», «Вы такая красивая!», «Вы точно самая стильная мама», «Какая же стройная», — прокомментировали пост подписчики.

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